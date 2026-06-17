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Dvojica osuđenika pobegla su tokom noći između 14. i 15. maja iz Okružnog zatvora u Prokuplju, o čemu je Uprava za izvršenje krivičnih sankcija odmah obavestila javnost, nakon čega je upravnik Okružnog zatvora u Prokuplju pokrenuo disciplinski postupak protiv četiri pripadnika Službe za obezbeđenje od kojih je jedan istog dana udaljen sa rada.

- Zarad istinitog i tačnog informisanja, svesni da takav jedan događaj može da izazove zabrinutost javnosti precizirali smo da je Okružni zatvor u Prokuplju ustanova poluotvorenog tipa u koji se upućuju lica koja su po prvi put osuđena na kraće kazne zatvora za lakša krivična dela. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija izdala je hitno nalog tog istog dana da se obavi vanredni inspekcijski nadzor u zatvoru kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja, o čemu smo upoznali javnost. Tada smo saopštili i da će svi, za koje se sumnja da su u svom radu načinili propust, biti sankcionisani u skladu sa zakonom - piše u saopštenju UIKS-a, nakon čega dodaju:

- Upravnik Okružnog zatvora u Prokuplju pokrenuo je disciplinski postupak protiv četiri pripadnika Službe za obezbeđenje od kojih je jedan istog dana udaljen sa rada. Disciplinski postupci su povedeni zbog osnovane sumnje da su sva četvorica pripadnika Službe za obezbeđenje izvršila težu povredu radne dužnosti Zakona o državnim službenicima (neizvršavanje ili nesavesno, neblagovremeno ili nemarno izvršavanje poslova ili naloga pretpostavljenog). Postupanje svih zaposlenih u Okružnom zatvoru u Prokuplju je predmet kontrole vanrednog inspekcijskog nadzora koji nije još završen, a napominjemo da naši izveštaji nose oznaku "poverljivo". Nikada ni za jedan disciplinski postupak ne iznosimo detalje u javnost jer nam to zakon ne dozvoljava pogotovo što svaki državni službenik protiv koga se vodi disciplinski postupak ima pravo da iznese svoju odbranu tokom vođenja postupka. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija će i ovog puta da se odgovorno postavi prema svim stranama u disciplinskom postupku - naveli su.

Kako potom dodaju, dvojica osuđenika nisu i dalje privedena.