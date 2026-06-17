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Advokat pojedinih porodica ubijenih u masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", Nikola Nikodinović, govoreći o toku suđenja roditeljima maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine ubio devet učenika i školskog čuvara, ispričao je za Kurirda su porodice žrtava tokom postupka prolazile kroz dodatne traume i da su često iz sudnice izlazile još više povređene.

On je ukazao na, kako tvrdi, neprimereno ponašanje pojedinih učesnika postupka, osvrnuo se na poruke iz komunikacije članova porodice Kecmanović koje su izvedene kao dokaz, ali i poručio da porodice stradalih očekuju jedino pravičnu sudsku odluku.

Podsetimo, presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović zakazana je za 18. jun.

Roditelji su izlazili iz sudnice uplakani

Govoreći o toku suđenja, Nikodinović je naveo da su porodice žrtava tokom postupka prolazile kroz dodatne traume.

1/17 Vidi galeriju Roditelji ubijene dece stigli na suđenje Kecmanovićima u Palati pravde Foto: Ilija Ilić

- Roditelji su često izlazili iz sudnice uplakani. Ne samo zbog tragedije koju su preživeli, već zbog stvari kojima su bili izloženi tokom samog postupka. U pravnoj teoriji to se naziva sekundarnom viktimizacijom. Dolazite u sud, na jedino mesto na kom možete da očekujete pravdu, a odatle izlazite dodatno povređeni - rekao je naš sagovornik.

On smatra da je ponašanje pojedinih učesnika postupka često bilo neprimereno težini tragedije o kojoj se govorilo.

- Da je javnost mogla da prisustvuje svim pretresima, bilo bi potpuno jasno zašto mi je bilo važno da iznesem sve što sam izneo u završnoj reči. U velikom delu postupka, posebno u njegovoj prethodnoj fazi, ponašanje pojedinih učesnika nije odisalo dovoljnim nivoom ni profesionalnog ni ljudskog digniteta u odnosu na razmere tragedije zbog koje smo svi bili tamo - rekao je.

Kao jedan od primera naveo je situaciju kada je, prema njegovim rečima, okrivljena Miljana Kecmanović tokom obraćanja sudu majke ubijenog dečaka Andrije Čikića njoj glasno dobacila: "Sram te bilo".

- Teško mi je bilo da poverujem da je moguće da majka ubijenog deteta, koja je izgubila svog sina jedinca, čuje takve reči od majke čije je dete ubilo njeno dete. To nas je sve zaista šokiralo - naveo je.

Foto: Kurir

Šokantne poruke

Nikodinović se osvrnuo i na poruke iz komunikacije članova porodice Kecmanović koje je citirao tokom završnih reči. Podsetimo, sadržaj poruka pronađen je tokom veštačenja telefona Miljane Kecmanović i njenog sina.

Prepiska u takvim tonovima počinje još 2020. godine, a sadržaj poruka izazvao je burne reakcije svih prisutnih, jer su neke od jezivih poruka poslate u periodu neposredno pred masakr. Advokat je naveo da je maloletni ubica Miljani Kecmanović u jednoj poruci napisao: "Mrzim te", a 2022. godine Miljana Kecmanović poslala je maloletnom ubici poruka koja je, takođe zaprepastila sve prisutne, a koja glasi:"Je*i se, sine".

Prema navodima advokata Nikodinovića, iz komunikacije između Miljane Kecmanović i njenog sina vidi se da su odnosi u porodici Kecmanović bili izuzetno loši, a kao primer je u završnoj reči istakao poruke iz februara 2022. godine:

- Atmosfera između vas je veoma ružna i to je neodrživo, kao i vaše ponašanje prema roditeljima. Moraćemo hitno to da menjamo ili ode sve u propast, kao i poruka iz koje se vidi da je Miljana Kecmanović sinu zamerala i loš odnos prema mlađoj sestri.

- Zašto imaš potrebu da se tako užasno ponašaš prema sestri?- glasila je jedna od poruka iz februara 2023. godine koje su danas pročitane pred sudom.

- U školi sam, stvarno nas se sramotiš? Mislim da ja nisam majka koje treba da se stidiš, čak i da sam najgora, tvoja sam majka - još jedna je od poruka koju je majka poslala maloletnom sinu koji je nedugo potom počinio masakr.

Advokat Nikola Nikodinović Foto: Nemanja Nikolić

Upravo se na to i ovog puta osvrnuo Nikodinović.

- Tokom ovog postupka stalno slušamo priču o idealnoj porodici Kecmanović koja nije primetila da nešto nije u redu i koja eto, nikako nije mogla da nasluti tragediju. Međutim, sadržaj poruka koje postoje u spisima predmeta otvara ozbiljna pitanja - rekao je. On je podsetio na pojedine poruke koje su već pomenute u sudnici.

- Imamo situacije u kojima dete majci piše "Mrzim te", majka sinu odgovara ružnim rečima i uvredama, otac sina naziva psihopatom, postoje poruke u kojima se govori da je odnos između brata i sestre neizdrživ i da će "sve otići u propast" ukoliko se nešto ne promeni i zaista, nedugo posle te konkretne poruke došao je treći maj i sve je i "otišlo u propast". Te poruke ne pojavljuju se samo u periodu od nekoliko dana pre tragedije, pa da mogu biti nešto iznenađujuće i nepredvidivo. One postoje u kontinuitetu godinama unazad - naveo je.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga ostaje otvoreno pitanje kako niko nije primetio da postoje ozbiljni problemi.

- Kako je moguće da niko nije primetio da nešto nije u redu? To je pitanje koje se samo nameće kada pročitate sadržaj komunikacije koja postoji u spisima predmeta - rekao je.

Ovo nije sukob kriminalnih grupa

Nikodinović je istakao da se u javnosti često gubi iz vida priroda samog slučaja.

- Ovo nije postupak koji se vodi zbog krađe, tuče ili sukoba između dve kriminalne grupe. Ovde nije u pitanju sukob suprotstavljenih navijača. Ovo je sudski postupak koji se odnosi na masovno ubistvo u kojem je život izgubilo deset osoba. Zbog toga mislim da određene stvari jednostavno ne smeju da imaju mesto u ovom postupku - rekao je.

Govoreći o radu sadašnjeg sudskog veća, advokat je ocenio da su sudije pokazale više sluha za porodice žrtava nego što je to bio slučaj ranije.

- Ovo veće je imalo primereniji odnos prema oštećenima. Imali su sluha za njihove dokazne predloge i dozvolili su da se pred sudom čuju stvari koje ranije nisu mogle da budu iznete. Poruke o kojima se danas govori odranije su bile u spisima predmeta, ali javnost za njih nije znala, niti je sud želeo da o njima raspravlja - rekao je.

Na kraju, advokat Nikola Nikodinović poručuje da porodice ubijenih ne traže ništa više od pravde.

- Ti ljudi svakodnevno prolaze kroz ono što se dogodilo. Nije u pitanju samo ovaj krivični postupak. Tu su i parnični postupci, razni sastanci, medijski pritisak i stalno vraćanje na tragediju. Zato je važno da nikada ne izgubimo iz vida zbog čega se ovaj postupak vodi. Oštećeni nisu u ovoj poziciji zato što su to odabrali ili zato što su to želeli. Oni i njihova deca su jedini koji nisu imali nikakvog izbora niti ikakve šanse. Da su se oni pitali, danas bi sa svojom decom slavili kraj uspešne školske godine i spremali se za letovanje. Usled toga što su neki drugi, koji su imali izbora, odabrali to što su odabrali, porodice oštećenih danas umesto na plažu, idu na groblje. Na nama kao društvu je da sprečimo da takva sudbina ne zadesi više nikoga, a prvi korak ka tome je pravična sudska odluka - zaključio je advokat Nikola Nikodinović.

Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, postupak se vodi zbog odgovornosti roditelja maloletnog dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet učenika i školskog čuvara, dok je više osoba ranio.