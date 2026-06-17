Kako saznajemo, Vuković daje iskaz na sopstveni zahtev.
Hronika
SAZNAJEMO U toku saslušanje Saše Vukovića zvanog Boske u Višem javnom tužilaštvu
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U Višem javnom tužilaštvu počelo je saslušanje Saše Vukovića zvanog Boske, koji se sumnjiči za ubistvo Aleksandra Nešovića zvanog Baja, 12. maja u restoranu na Senjaku, potvrđeno je za Kurir iz tužilaštva.
Kako saznajemo, Vuković daje iskaz na sopstveni zahtev.
Njega ispituju tri javna tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Kurir.rs
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