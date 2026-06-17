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Darko Elez (46), kriminalac iz Bosne, koji je nedavno izašao iz zatvora u Sremskoj Mitrovici, gde je ležao dugogodišnju kaznu za teška krivična dela, dao je čitulju svom ubijenom prijatelju Branislavu Janjiću. Janjić je, podsetimo, preminuo nakon ranjavanja 7. juna u sarajevskom naselju Vraca.

- Brate moj, bol ne prolazi, ali nosiću te kao snagu, tek će mnogi shvatiti koliko si mi značio. Istina i pravda uvek nađu put. Za mene najveći si ikad. Počivaj u miru Tvoj DARKO ELEZ - stoji u čitulji, a prenose mediji iz Bosne i Hercegovine.

Čitulja Foto: Screenshot

Podsetimo, Branislav Janjić je preminuo 15. juna u bolnici od teških povreda zadobijenih u mafijaškom obračunu 7. juna u oblasti Spomen-parka Vraca u Sarajevu. Tada je došlo do žestoke pucnjave koja, prema svim dosadašnjim kracima istrage, ima odlike klasičnog mafijaškog obračuna.

Kako je ranije preneo portal Avaz, krvavom incidentu u blizini Spomen-parka Vraca prethodila je žustra svađa oko narkotika, nakon čega je potegnuto vatreno oružje. U vatrenom okršaju tada su ranjeni Sergej Furtula, Branislav Janjić i Amel Bogučanin, a u obračunu je učestvovao i Amar Garibović.

Preminuli Janjić, kako pišu lokalni mediji, od ranije je bio poznat policiji. Bio je hapšen u velikoj akciji "Prolom 2", koja je Sprovedena uz pomoć Evropola.

Branislav Janjić Foto: Screenshot

Prema navodima Tužilaštva, grupa kojoj je pripadao i Janjić bila je osumnjičena za organizovanje transporta droge, čime su stekli imovinsku korist od 2,7 miliona evra.

On tada nije bio dostupan domaćem pravosuđu, s obzirom na to da se nalazio u Nemačkoj, a njegov advokat je negirao da je bežao od pravosuđa te da se predao čim se vratio iz Nemačke. Već tada mu se sudilo u jednom drugom predmetu koji se ticao droge.

I "Nezavisne" su ranije pisale o Janjiću kao jednom od osumnjičenih u policijskoj akciji "Kode", usmerenoj protiv narko-grupe povezane s Darkom Elezom.

1/6 Vidi galeriju Darko Elez Foto: Printscreen, Tužilaštvo BiH

Uhapšen je u aprilu 2024. godine nakon višemesečnog bekstva i poternice Interpola, a istražitelji su ga sumnjičili tada za organizovani šverc droge i nedozvoljen promet oružja.

Policija veruje da je grupa, razbijena krajem 2023. godine, od trgovine narkoticima zaradila oko 2,75 miliona KM.

Ko je sve uhapšen?

Kako su preneli mediji iz Bosne i Hercegovine, dan nakon pucnjave u Sarajevu, uhapšen je Amar Garibović (1997) iz Sarajeva, ali i Amel Bogučanin (1987), koji se i dalje nalazi na bolničkom lečenju.

Hapšenje jednog od osumnjičenih Foto: MUP RS

Oni se terete za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, a budući da je jedan od trojice muškaraca preminuo, krivično delo će najverovatnije biti prekvalifikovano.

Ko je Elez?

Inače, Darko Elez izašao je u aprilu ove godine iz KPZ Sremska Mitrovica nakon što je odlsužio zatvorsku kaznu. On je, podsetimo, 21. decembra 2020. godine bio uhapšen na osnovu Interpolove poternice u Beogradu i izručen je Bosni i Hercegovini u martu naredne godine.

Bio je prebačen tada u zatvor u Vojkovićima u Istočnom Sarajevu, ali je pisao molbu da zatvorsku kaznu služi u Srbiji. Ministarstvo pravde Srbije prihvatilo je Elezovu molbu, pa je on prebačen u KPZ Sremska Mitrovica uz jake mere obezneđenja.