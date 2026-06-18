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Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu ubio devetoro đaka i radnika obezbeđenja škole, te ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije, danas u 10 sati biće izrečena presuda u Višem sudu u Beogradu.

- Presuda u ovom predmetu zakazana je za danas, 18. jun, kada će sud doneti odluku o odgovornosti roditelja maloletnog ubice koji je počinio masakr u "Ribnikaru" - podseća izvor.

Miljana Kecmanović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Podsetimo, ovo je ponovljeni postupak, nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvobitnu presudu kojom je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14 i po godina robije, a Miljana Kecmanović na tri godine zatvora. I ovoga puta glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, zatražio je od suda da Kecmanovićima izrekne maksimalne kazne po zakonu.



- Glavni tužilašc Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović u završnoj reči je od suda zatražio da ih osudi na makisimalne kazne, navodeći da tužilaštvo smatra da je njihova krivica dokazana i da ne postoje olakšavajuće okolnosti. Za Vladimira Kecmanovića za krivična dela zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti predložio je kaznu zatvora od 14 godina i 11 meseci, a Miljanu Kecmanović za krivično delo zlostavljanje i zanemarivanje maloletnog lica takođe maksimalnu kaznu zatvora - ističe izvor.

Nenad Stefanović Foto: Marko Karović

Tužilac je ukazao da zapuštenost u vaspitanju kakva se ogleda kod maloletnog ubice nije nastala odjednom, već da je posledica dugotrajnog propusta roditeljskog nadzora, emocionalnog razvoja deteta, propusta kontrole njegovog ponašanja i prepoznavanja ozbiljnih upozoravajućih znakova.

- Kecmanovići su propustili da prepoznaju opasnost, da dečaku ograniče pristup oružju i da vrše adekvatan nadzor nad svojim sinom zbog čega je došlo do katastrofalnih posledica. Za Vladimira i Miljanu Kecmanović nema bilo kakvog opravdanja i olakšavajućih okolnosti i da je zbog njihovih propusta došlo do tako teških posledica po sve oštećene, ali i šire društvo i Republiku Srbiju zbog čega bi jedina ispravna, pravedna i zakonita odluka suda bila, da ih osudi na maksimalne kazne - rekao je glavni tužilac tokom izlaganja završne reči.

Sramno ponašanje

Inače, dok su roditelji ubijene dece i ranjenih učenika tokom višegodišnjeg sudskog postupka ponovo i ponovo proživljavali najteži dan u svojim životima, Miljana i Vladimir Kecmanović u završnim rečima ponovo su govorili o sopstvenom bolu i tragediji svoje porodice, pokušavajući da sebe predstave kao žrtve i tražeći krivce u svima, osim u sebi!

Njihovo obraćanje izazvalo je burne reakcije među porodicama žrtava koje smatraju da ni posle više od tri godine nisu čule iskreno preuzimanje odgovornosti za okolnosti koje su prethodile jednom od najtežih zločina u novijoj istoriji Srbije.

Foto: Marko Karović, Privatna arhiva

Posebnu pažnju javnosti privukla je činjenica da su Miljana i Vladimir Kecmanović tokom oba sudska postupka, uključujući i prvi, emocije pokazali svega dva puta, i to u trenucima kada je bilo reči o njihovom sinu i njihovoj sudbini.

Vladimir Kecmanović je u završnoj reči ponovio da će "teret tragedije nositi do kraja života", ali je istovremeno insistirao da ni on ni njegova supruga nisu mogli da predvide šta će njihov sin učiniti.

- Prošlo je više od tri godine od tragedije koju je moje dete počinilo. Nosiću teret ove tragedije dok sam živ, ali ja moram još jednom da ponovim da smo bili brižni i pažljivi roditelji, negovali smo ljubav i poštovanje i nije nam jasno kako je to mogao da uradi - rekao je Vladimir Kecmanović u svojoj završnoj reči. On je dodao da nije mogao da zna šta se dešava u glavi njegovog sina.

- Ja nisam mogao da znam šta će moj sin da uradi, nisam mogao da znam šta mu je u glavi. Da je bilo ko iz okoline sugerisao, ja bih reagovao. Ovo zovu fenomenom crnog labuda koji nisam mogao da predvidim - naveo je on.

Kecmanović je istakao da saoseća sa porodicama ubijenih i povređenih, ali i da mora da nastavi život zbog ćerke za koju smatra da je takođe žrtva tragedije.

1/4 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Ilija Ilić

Njegova supruga Miljana Kecmanović pokušala je da objasni zbog čega tokom postupka nije pokazivala emocije.

- U toku ovog postupka, s obzirom na moju ulogu, trudila sam se da se sa dostojanstvom držim poštujući sud, žrtve i oštećene. Zato sam smatrala da ne treba da moja emocija bude u prvom planu - rekla je ona. Miljana Kecmanović navela je da oseća moralnu odgovornost kao majka, ali ne i krivičnu.

- Naravno da ja kao majka osećam moralnu odgovornost za ono što je moje dete uradilo. Sa ovog mesta mogu samo da uputim najiskrenije saosećanje, jer mi smo kuća u večnoj tuzi - rekla je ona.

Međutim, porodice žrtava i njihovi pravni zastupnici ocenjuju da su ovakva obraćanja pokušaj da se odgovornost prebaci na druge i da se zločin predstavi kao događaj koji niko nije mogao da predvidi.

Kako su naveli, ni nakon tri godine nisu čuli jasno priznanje roditeljskih propusta, već, kako tvrde, "traženje krivaca u drugima".