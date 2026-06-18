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Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji maloletnog ubice koji je 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu ubio devetoro đaka i radnika obezbeđenja škole, kao i ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije, osuđeni su danas pred Višim sudom u Beogradu.

Vladimir je osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dve godine i 11 meseci zatvora!



Inače, celo suđenje bilo je zatvoreno za javnost, ali je presuda izrečena javno, s tim da je javnost, ovog puta, mogla prisustvovati i tokom iznošenja završnih reči.

Miljana i Vladimir Kecmanović Foto: Privatna arhiva, Petar Aleksić

Roditelji maloletnog ubice, Vladimir i Miljana Kecmanović prvobitno su osuđeni na ukupno 17 i po godina robije. Otac na kaznu zatvora od 14 i po godina za krivična dela izazivanje opšte opasnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog sina, dok je majka Miljana osuđena na tri godine samo po proširenoj optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za zapuštanje i zlostavljanje sina.

Ipak, postupak je vraćen na početak pošto je Apelacioni sud ranije ukinuo presudu koju im je izrekao Viši sud u Beogradu i naložio novo suđenje. Maloletni zločinac, kom ne može da se sudi jer u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14 godina, svedočio je na oba suđenja svojim roditeljima. Međutim, on je u drugom postupku praktično promenio deo svog ranijeg iskaza i ovoga puta pokušao da brani svoje okrivljene roditelje!

- Masovni ubica je na početku svedočenja za sudskom govornicom rekao da ostaje pri iskazu koji je dao na prethodnom suđenju, ali svi su se zaprepastili kada je počeo da odgovara na konkretna pitanja. Upalo je u oči da su njegovi odgovori tog puta išli u korist njegovim roditeljima, naročito majci, što prošlog puta nije bio slučaj! Naprotiv - kaže izvor Kurira šta se dešavalo tokom petočasovnog svedočenja monstruma.

Maksimalne kazne

U ponovljenom postupku, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, zatražio je ponovo maksimalne kazne za Kecmanoviće.

Foto: Petar Aleksić, Privatna arhiva, TV Pink

- Za Vladimira i Miljanu Kecmanović nema bilo kakvog opravdanja i olakšavajućih okolnosti i da je zbog njihovih propusta došlo do tako teških posledica po sve oštećene, ali i šire društvo i Republiku Srbiju zbog čega bi jedina ispravna, pravedna i zakonika odluka suda bila, da ih osudi na maksimalne kazne - naveo je glavni tužilac.

Inače, maloletni masovni ubica se od tog 3. maja nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, a u svom iskazu pred sudom, on je hladnokrvno do detalja opisao kako je 3. maja 2023. godine počinio nezapamćeni masakr.