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Poznati niški muzičar i tatu majstor Bratislav Ž. (51) saslušan je pred Višim javnom tužilaštvom u Nišu, saznaje Kurir, a tom prilikom je odlučio da se brani ćutanjem!

On je, podsetimo, uhapšen u velikoj akciji policije zajedno sa M. J. (38) i M. I. (22), zbog sumnje da su umešani u trgovinu narkoticima. Jedan od druge dvojice uhapšenih takođe nije želeo da iznese odbranu, dok je treći, kome je inače muzičar prodao drogu, kako saznajemo, odlučio da sve ispriča.

Podsetimo, u stanu osumnjičenog pronađeno je više od pola kilograma kokaina, čija se vrednost procenjuje na oko 50.000 evra.

1/4 Vidi galeriju Ovo je niški muzičar i tatu majstor uhapšen zbog droge Foto: Društvene Mreže

- U Višem javnom tužilaštvu u Nišu saslušani su osum. B.Ž. iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, osum. M.J. iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija i osum. M.I. iz Niša, kome se na teret stavlja krivično delo Neovlašćeno držanje opojnih droga - kažu za Kurir iz nadležnog tužilaštva i dodaju da su se muzičar, kao i osumnjičeni M. J. branili ćutanjem, dok je osumnjičeni M.I. na saslušanju izneo odbranu.

Nakon saslušanja postupajući javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Nišu podneo predlog za određivanje pritvora Bratislavu Ž. i M. J.

- Protiv osum. B.Ž., zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoke, postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo i zbog uznemirenja javnosti, a protiv osum. M.J., jer su način izvršenja i težina posledice krivičnih dela doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - zaključili su iz tužilaštva.

1/5 Vidi galeriju Kokain, marihuana, oružje i municija pronađeni kod dilera Foto: PU Niš

Podsetimo, kako je ranije saopštila policija, pretresom stana i drugih prostorija koje koristi Bratislav Ž. pronađeno je 522 grama materije za koju se sumnja da je kokain, 244 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, vagica za precizno merenje, oko 47.000 dinara i 1.450 evra za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika, kao i tri putnička vozila i tri motocikla.

- Kod osumnjičenog M. J. pronađeno je oko 1,1 kilogram materije za koju se sumnja da je marihuana, revolver, tri pištolja i jedna automatska puška sa dva okvira, kao i 227 komada municije - navodi se u saopštenju policije.

Prema informacijama PU Niš, policijski službenici su prethodno zatekli Brartislava Ž. u trenutku kada je M. I. prodao paketić sa 5,7 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.