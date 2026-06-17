N. S. (39) uhapšen je zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i prodavao drogu, a prilikom pretresa policija je zaplenila amfetamin, marihuanu, psihoaktivne tablete, vagicu i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Hronika
"PAO" DILER U STAROJ PAZOVI! Policija u stanu pronašla skoro kilogram amfetamina, marihuanu i tablete (foto)
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su uhapsili N. S. (39) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Foto: PU Sremska Mitrovica
- Prilikom pretresa stana u kojem boravi, policija je pronašla i oduzela oko 925 grama praha za koji se sumnja da je amfetamin, manju količinu suve biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, 30 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, digitalnu vagicu i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga - piše u saopštenju PU Sremska Mitrovica.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, N. S. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.
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