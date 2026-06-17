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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Žablju uhapsili su A. S. (46) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Osumnjičeni za prodaju i posedovanje narkotika Foto: PU Novi Sad

- Pretresom kuće osumnjičenog, u pomoćnoj prostoriji, pronađena je improvizovana labaratorija za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima sa 46 stabljika za koje se sumnja da je marihuana i opremom za uzgoj ovih biljaka - piše u saopštenju PU Novi Sad.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

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