A. S. (1980) uhapšen je zbog sumnje za neovlašćenu proizvodnju i promet droga, a policija je u pomoćnoj prostoriji njegove kuće otkrila improvizovanu laboratoriju sa opremom za uzgoj marihuane i 46 stabljika.
PU Novi Sad
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Žablju uhapsili su A. S. (46) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Osumnjičeni za prodaju i posedovanje narkotika Foto: PU Novi Sad
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- Pretresom kuće osumnjičenog, u pomoćnoj prostoriji, pronađena je improvizovana labaratorija za uzgoj marihuane u veštačkim uslovima sa 46 stabljika za koje se sumnja da je marihuana i opremom za uzgoj ovih biljaka - piše u saopštenju PU Novi Sad.
A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
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