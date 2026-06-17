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U Višem sudu u Beogradu za 18. jun je zakazano objavljivanje presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka-ubice koji je 3.maja 2023. godine u školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i radnika obezbeđenja. Njima se sudilo u ponovljenom postupku nakon što je Apelacioni sudu Beogradu naložio ponovno suđenje i ukinuo prvostepenu presudu kojom je Miljana bila osuđena na tri godine, a Vladimir na 14 i po godina zatvora.

Tužilaštvo je, u završnoj reči, predložilo da se Kecmanovići osude na maksimalne kazne zatvora, odnosno, Vladimir Kecmanović na 14 godina i 11 meseci, a Miljana Kecmanović na tri godine zatvora.

Sa druge strane, odbrana Kecmanovića je tražila oslobađajuće kazne tvrdeći da nisu dokazani navodi optužnog akta, odnosno da nema dokaza da su optuženi izvršili krivična dela koja im se stavljaju na teret.

1/45 Vidi galeriju Treća godišnjica masovnog ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar Foto: Petar Aleksić

Vladimir je u završnoj reči naveo da će teret tragedije nositi do kraja života, ponavaljući da su oni brižni roditelji i da ne zna kako je do zločina došlo.

Miljana Kecmanović je rekla da se tokom postupka trudila da se drži dostojanstveno i da poštuje oštećene i žrtve, dodajući da samo ona zna kako je u njenim cipelama. Ona je tvrdila da oseća moralnu odgovornost jer je njeno dete počinilo zločin, kao i da je njena kuća zbog toga u večnoj tuzi.

Zašto je pala presuda Kecmanovićima

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći deo presude roditeljima dečaka-ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", Vladimiru i Miljani Kecmanović, navodeći "bitne povrede postupka".

U obrazloženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, navodeći da su razlozi presude nejasni i protivrečni izreci presude u osuđujućem delu u odnosu na okrivljenog Vladimira Kecmanovića i njegovu suprugu Miljanu Kecmanović.

Prema navodima Apelacionog suda koje je donelo ukidajuću presudu u slučaju masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar", to znači da Viši sud u Beogradu u ponovljenom suđenju treba da "otkloni nedostatke na koje je ukazano ovim rešenjem, pravilno primeni relevantne procesne odredbe i na pouzdan i jasan način utvrditi sve odlučne činjenice koje su bitne za utvrđivanje činjeničnog stanja".

Foto: Marko Karović, Privatna arhiva

Dalje se dodaje da Viši sud u Beogradu nakon svega toga treba da "brižljivom ocenom svakog od izvedenih dokaza ponaosob i svih dokaza skupa u njihovoj povezanosti, oceni postojanje ili nepostojanje svakog od elemenata krivičnih dela".

- A da za svoje stavove da jasne i nedvosmislene razloge. Tek nakon što postupi po primedbama iz ovog rešenja, a uzimajući u obzir i one žalbene navode branilaca okrivljenih Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović na koje u ovom rešenju nije posebno ukazano, prvostepeni sud će biti u mogućnosti da donese zakonitu, pravilnu i jasno obrazloženu odluku - navodi se.

Apelacioni sud u Beogradu usvojio je deo presude u odnosu na Miljanu Kecmanović, a usvajanjem žalbe branilaca okrivljenog instruktora u streljačkom klubu, preinačio je prvostepenu presudu samo u delu odluke o krivičnoj sankciji.

Na koliko su bili osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović 30. decembra 2025. godine sudija Višeg suda u Beogradu je izrekao presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka-ubice koji je počinio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Tada je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14,5 godina robije. Ovaj deo presude je sada UKINUT.

Miljana Kecmanović je bila osuđena na tri godine zatvora. I ovaj deo presude je sada UKINUT.

Instruktor iz streljane u kojoj je Vladimir Kecmanović obučavao svog sina za rukovanje oružjem bio je osuđen na 15 meseci zatvora zbog lažnog svedočenja. Ovaj deo presude je PREINAČEN.

Apelacioni sud je sada odlučio da ga osudi na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje. Za šta je i dalje okrivljen Vladimir Kecmanović

Foto: Privatna Arhiva

Vladimiru Kecmanoviću se na teret stavlja da je izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

Okrivljen je da je u periodu od godinu dana pre tragedije u OŠ “Vladislav Ribnikar obučavao svog 13- godišnjeg sina, da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, kao i pripadajućom municijom, te da gađa u mete.

Tužilaštvo: "On ga je, kako se sumnja, u tri navrata vodio u Streljački klub, u otvoreni prostor u Etno selo Gostoljublje u Mionici, uprkos činjenici da takva aktivnost i obuka očigledno ne odgovaraju njegovom uzrastu".

Okrivljen je i da je postupio suprotno odredbama Zakona o oružju i municiji i Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja, jer nije obezbedio uslove za bezbedan smeštaj oružja i municije, tako da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama i sličnim ormarima koji se ne mogu lako otvoriti. Za šta je i dalje okrivljena Miljana Kecmanović

Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Miljana Kecmanović je okrivljena za zanemarivanje i zlostavljanje deteta, odnosno svog sina koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar".

Sudi im se u ponovljenom postupku

Prvo ročište, u ponovljenom postupku, bilo je otvoreno za javnost, međutim, nakon toga je doneta odluka da suđenje bude zatvoreno za javnost radi zaštite maloletnika u ovom postupku.

Dečak-ubica je ponovo svedočio protiv roditelja, a ovaj put je rekao da ostaje pri svemu što je ranije rekao.

Ipak, za razliku od prethodnog svedočenja, ovaj put je rekao da njegovi roditelji "nisu odgovorni" za ono što je učinio 3.maja i da sada to shvata jer je, kako je rekao, sazreo i porastao.

On je govorio pred sudom da je "vrlina biti hladan i bez emocija", da je očeve pištolje tražio samo u spavaćoj sobi gde ih je i pronašao, da je istraživao psihopate i proučavao psihopatsko ponašanje nakon što ga je otac nazvao psihopatom.

Sudsko veće je odlučilo da iznošenje završnih reči, za razliku od celog procesa, bude otvoreno za javnost.

Roditelji ubijene dece: Pokazali emocije samo kad su čuli glas sina

Jedan od najpotresnijih trenutaka nedavnog gostovanja Ninele Radičević i Anđelka Aćimovića u jednoj emisiji odnosio se na opis ponašanja optuženih roditelja tokom prikazivanja dokaznog materijala na suđenju. Radičević je ispričala da su tokom jednog od pretresa prikazivane fotografije sa uviđaja nakon masakra.

- Njima je prikazivana dokumentacija sa uviđaja. Mi govorimo o fotografijama sa mesta zločina. Oni te slike nisu ni gledali. Gledali su u pod, u cipele, gde god. I prvi put su zaplakali tek kada je pušten snimak poziva policiji, kada se njihov sin prijavljivao. To je bio trenutak kada su pustili suzu. Pre toga, tokom celog materijala koji je prikazivan, nije bilo nikakve reakcije - istakla je sagovornica.