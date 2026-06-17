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Specijalna antiteroristička jedinica (SAJ) raspisala je konkurs za prijem kandidata za Selekcionu obuku, namenjenu onima koji žele da postanu deo jedne od najelitnijih policijskih jedinica u Srbiji. Prijave su otvorene do 27. jula 2026. godine.

Reč je o procesu koji važi za jedan od najzahtevnijih u sistemu bezbednosti, jer obuhvata proveru fizičkih, psihičkih i profesionalnih sposobnosti kandidata, uz stroge kriterijume i visoke standarde koje kandidati moraju da ispune.

Iz SAJ-a poručuju da je obuka namenjena onima koji su "iznad proseka" i spremni da se suoče sa izazovima koji testiraju i granice izdržljivosti.

- Iznad proseka. Iznad granice izdržljivosti- poruka je koja prati konkurs i jasno oslikava težinu selekcije kroz koju prolaze budući pripadnici jedinice.

Selekciona obuka predstavlja prvi i ključni korak ka ulasku u SAJ, a kandidati koji je uspešno završe nastavljaju dalje kroz specijalističku obuku za antiterorističke zadatke, gde se usavršavaju tehnike intervencije u najrizičnijim situacijama.