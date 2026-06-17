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Dana 15. juna oko 05.50 časova, u Beogradu, GO Novi Beograd, iz za sada neutvrđenih razloga, došlo je do izbijanja požara na prvom spratu objekta Tržnog centra "Enjub", koji se nalazi u Ulici Jurija Gagarina, kojom prilikom je usled dejstva vatre izgorelo 32 lokala, saopšteno je danas iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.

Foto: Kurir

- Na lice mesta izašli su javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, kriminalistički inspektori MUP, UKP Osmo, Deseto i Peto Odeljenje, kao i policijski službenici PS Novi Beograd. Po nalogu javnog tužioca na lice mesta izašao je i veštak za požare, eksplozije i havarije radi utvrđivanja tačnog mesta nastanka, uzroka, mehanizma nastanka, razvoja i širenja požara i analize širenja požara i procene tehničkih kvarova ili drugih okolnosti koje su mogle da dovedu do nastanka i razvoja požara. Takođe javni tužilac je dao nalog da se izuzmu video snimci bezbednosnih gradskih kamera i bezbednosnih kamera svih lokala, kao i da se prikupe lični video snimci očevidaca, da se izvrši fotografisanje lica mesta, označe i obezbede žarišta požara - saopšteno je iz tužilaštva.

1/22 Vidi galeriju Požar u TC Enjub u Bloku 45 Foto: Kurir

Na osnovu pregledanih video snimaka i prvih analiza oštećenja i tragova požara, kako dodaju, veštak je ukazao na primarna žarišta u zoni gde se nalaze dva lokala na spratu i u tavanskom prostoru iznad njih.

- Uviđaj će biti nastavljen radi vršenja pregleda instalacija, potrošača, kao i uzorkovanje radi utvrđivanja ili eliminacije eventualnog prisustva zapaljivih materija - dodaje se u saopštenju Trećeg tužilaštva.

Na licu mesta obavljen je razgovor sa vlasnicima, zakupcima lokala i svedocima kritičnog događaja.

Foto: screenshot IG/192_rs