OTKRIVENO ŽARIŠTE POŽARA U TC ENJUB NA NOVOM BEOGRADU: Tužilaštvo saopštilo detalje istrage, evo do čega su došli!
Dana 15. juna oko 05.50 časova, u Beogradu, GO Novi Beograd, iz za sada neutvrđenih razloga, došlo je do izbijanja požara na prvom spratu objekta Tržnog centra "Enjub", koji se nalazi u Ulici Jurija Gagarina, kojom prilikom je usled dejstva vatre izgorelo 32 lokala, saopšteno je danas iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.
- Na lice mesta izašli su javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, kriminalistički inspektori MUP, UKP Osmo, Deseto i Peto Odeljenje, kao i policijski službenici PS Novi Beograd. Po nalogu javnog tužioca na lice mesta izašao je i veštak za požare, eksplozije i havarije radi utvrđivanja tačnog mesta nastanka, uzroka, mehanizma nastanka, razvoja i širenja požara i analize širenja požara i procene tehničkih kvarova ili drugih okolnosti koje su mogle da dovedu do nastanka i razvoja požara. Takođe javni tužilac je dao nalog da se izuzmu video snimci bezbednosnih gradskih kamera i bezbednosnih kamera svih lokala, kao i da se prikupe lični video snimci očevidaca, da se izvrši fotografisanje lica mesta, označe i obezbede žarišta požara - saopšteno je iz tužilaštva.
Na osnovu pregledanih video snimaka i prvih analiza oštećenja i tragova požara, kako dodaju, veštak je ukazao na primarna žarišta u zoni gde se nalaze dva lokala na spratu i u tavanskom prostoru iznad njih.
- Uviđaj će biti nastavljen radi vršenja pregleda instalacija, potrošača, kao i uzorkovanje radi utvrđivanja ili eliminacije eventualnog prisustva zapaljivih materija - dodaje se u saopštenju Trećeg tužilaštva.
Na licu mesta obavljen je razgovor sa vlasnicima, zakupcima lokala i svedocima kritičnog događaja.
- Takođe po nalogu javnog tužioca, na lice mesta izašao je građevinski inspektor koji je zone opasnosti obeležio trakom do donošenja rešenja o zabrani korišćenja objekta na gornjem i donjem delu objekta gde je došlo do požara i oštećenja. Prema dosadašnjim saznanjima utvrđeno da je u trenutku izbijanja požara u dva poslovna prostora bilo prisutnih građana zaposlenih u objektu. Uviđaj je i dalje u toku, kao i obavljanje razgovora sa svedocima događaja. O svim daljim preduzetim merama i radnjama javnost će biti blagovremeno obaveštena - piše u saopštenju.