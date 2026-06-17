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Policajac u penziji Željko Delibašić (63) osuđen je danas prvostepeno u Višem sudu u Beogradu na deset godina zatvora za ubistvo supruge Ankice (57) u njihovom stanu u Rakovici 2. juna 2024. godine.

Ankica je rodom iz Foče i tada je radila kao krojačica u "Grandu".

Ankica Delibašić Foto: Printscreen

Delibašić je osuđen i na deset meseci zatvora za nedozvoljeno držanje repetirajuće puške, koja je nađena u pretresu stana, a koju je, kako je rekao, doneo iz rata na Kosovu i Metohiji. Zbog toga mu je izrečena jedinstvena kazna od deset i po godina zatvora.

Zbog držanja oružja izrečena mu je i novčana kazna od 50.000 dinara, a ta puška mu se oduzima trajno.

Sudsko veće ukinulo mu je danas i pritvor u kojem se nalazi pune dve godine od dana kada je počinio ubistvo i koji će mu se uračunati u kaznu. Delibašić će se tako do pravosnažnosti presude i pozivanja u zatvor na izdržavanje kazne braniti sa slobode.

On sa suprugom, kako je ispričao ranije u sudu, godinama nije bio u dobrim odnosima, imali su ozbiljne probleme i bili su pred razvodom. Stalno je opominjao da gasi svetla, da on ne plaća skupo struju i to jutro ustao je rano oko pet časova da ide kod prijatelja, kada je video da su celu noć svuda u stanu ostala upaljena svetla. Pukao mu je film zgrabio je bejzbol palicu, ušao u njenu sobu i razbio prekidač.

Željko Delibašić Foto: Privatna Arhiva

Ona se probudila, a on je počeo da je udara palicom, ona se branila nogama, a zatim je zgrabio kuhinjski nož sa stola, koji je ona koristila kada je uveče jela i njime je počeo da ubada. Ankica je imala 14 povreda od palice i 16 od noža, a smrtonosan je bio ubod u vrat.

Sud je sada Delibašića oglasio krivim i da je u stanju bitno smanjene uračunljivosti i afektu besa visokog intenziteta suprugu lišio života na način kako je to opisano u optužnici. Sudsko veće je ipak promenilo kvalifikaciju dela i nije prihvatilo optužbu da je počinjeno teško ubistvo na svirep način za šta je zaprećena kazna od deset do 20 godina zatvora ili doživotna, već ga je osudilo za takozvano obično ubistvo, gde je kazna od pet do 15 godina zatvora.

Suze ćerke ubijene Ankice Ćerka ubijene Ankice, koju je rodila pre braka sa Željkom Delibašićem, teško je podnela izricanje presude i više puta se rasplakala u sudnici. Kada se završila objava pitala je osuđenog bivšeg očuha: "Što me ne pogledaš u oči?". On je pitao, "šta kažeš", a ona je ponovila, ali se Delibašić okrenuo ka stražaru, koji ga je doveo u sud iz pritvora ne odgovorivši ništa.

Sudija Goran Ramić kazao je da je nesporno da je ubio suprugu, da je to i priznao, a sve je potkrepljeno i dokazima.

- Sporno je bilo da je delo počinjeno na svirep način. Tokom postupka, veštačenjima i tokom događaja, koji se odvijao u dve faze, nije dokazana svirepost. Nije utvrđeno koliko je trajao napad palicom, ni koliko nožem. Veštak je rekao da su oba trajala najmanje pet minuta. Povrede u prvoj fazi napada palicom nisu bile u predelima da dovedu do smrti. Ona je nakon toga izgubila svest i svih povreda nanetih nožem nije bila svesna i nije trpela bol. U prvoj fazi trpela je bolove visokog intenziteta, ali se ne zna koliko je to trajalo - kazao je sudija Ramić.

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Dok je on pričao Delibašić se rasplakao, sav zacrveneo i sedeći pognut držao ruke na licu.

Sudija Ramić je rekao da su kao olakšavajuće okolnosti uzeli u obzir priznanje okrivljenog, raniju neosuđivanost, lične i porodične prilike, strukturu njegove ličnosti.

- Kao otežavajuće smo cenili brojne povrede, koje ste naneli ženi, a i sam način izvršenja pokazuje određeni stepen bezobzirnosti. Odnosi su godinama bili poremećeni, što je i dovelo do tragedije. To će biti vaše breme i teret, koji ćete nositi do kraja života, što je suprug ubio suprugu, otac ubio majku. Ćerka vam se nije pridružila krivičnom gonjenju - kazao je sudija.

On je naveo i da nije ubistvo na mah, što je tvrdila odbrana, jer nije bilo napada i vređanja od strane oštećene.