U Valjevu je danas došlo do saobraćajne nesreće u Užičkoj ulici. Za sada nije poznato stanje učesnika, a saobraćaj je otežan do završetka uviđaja
Sudar
SUDAR U VALJEVU! Saobraćajna nesreća u Užičkoj ulici, saobraćaj otežan (FOTO)
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Danas je došlo do saobraćajne nesreće u Valjevu.
Kako se navodi na Instagram stranici "valjevo_live", do sudara je došlo u Užičkoj ulici, dok trenutno stanje učesnika nije poznato.
Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti, dok je saobraćaj otežan na ovoj deonici puta.
Kurir.rs
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