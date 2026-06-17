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Danas je došlo do saobraćajne nesreće u Valjevu. 

Kako se navodi na Instagram stranici "valjevo_live", do sudara je došlo u Užičkoj ulici, dok trenutno stanje učesnika nije poznato. 

Uviđajem će se utvrditi sve okolnosti, dok je saobraćaj otežan na ovoj deonici puta. 

Kurir.rs

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