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Službenici NCB Interpola Podgorica – FAST tima za ciljano traganje, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbjednosti Budva, danas su u Petrovcu locirali i uhapsili međunarodno traženo lice sa crvene poternice Austrije.

Međunarodna akcija sprovedena je u koordinaciji sa FAST timom Austrije, kroz razmenu

operativnih i obaveštajnih podataka, što je omogućilo precizno lociranje lica M.M. (40),

državljanina Republike Srbije, na području Petrovca.

Za licem M.M. je 17.6.2026. godine, od strane NCB Interpola Beč, raspisana međunarodna

crvena poternica zbog sumnje da je izvršio više krivičnih dela iz oblasti organizovanog

kriminala, kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet

opojnih droga – kokaina.

Nakon sprovedenih intenzivnih provera i prikupljenih operativnih saznanja, službenici NCB

Interpola Podgorica su u roku kraćem od 24 časa od raspisivanja poternice uspešno locirali i lišili slobode međunarodno traženo lice.

Sledi dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beč u vezi sa

postupkom ekstradicije i predajom lica nadležnim pravosudnim organima Austrije.