MUŠKARAC IZ SRBIJE UHAPŠEN U CRNOJ GORI! "Pao" samo nekoliko sati nakon što je za njim raspisana crvena poternica: Evo šta mu se stavlja na teret
Službenici NCB Interpola Podgorica – FAST tima za ciljano traganje, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbjednosti Budva, danas su u Petrovcu locirali i uhapsili međunarodno traženo lice sa crvene poternice Austrije.
Međunarodna akcija sprovedena je u koordinaciji sa FAST timom Austrije, kroz razmenu
operativnih i obaveštajnih podataka, što je omogućilo precizno lociranje lica M.M. (40),
državljanina Republike Srbije, na području Petrovca.
Za licem M.M. je 17.6.2026. godine, od strane NCB Interpola Beč, raspisana međunarodna
crvena poternica zbog sumnje da je izvršio više krivičnih dela iz oblasti organizovanog
kriminala, kao i krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet
opojnih droga – kokaina.
Nakon sprovedenih intenzivnih provera i prikupljenih operativnih saznanja, službenici NCB
Interpola Podgorica su u roku kraćem od 24 časa od raspisivanja poternice uspešno locirali i lišili slobode međunarodno traženo lice.
Sledi dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Beč u vezi sa
postupkom ekstradicije i predajom lica nadležnim pravosudnim organima Austrije.
Službenici FAST tima NCB Interpola Podgorica nastavljaju sa intenzivnim aktivnostima na
lociranju i lišenju slobode međunarodno traženih lica, kroz kontinuiranu operativnu
saradnju sa FAST timovima, partnerskim službama i međunarodnim policijskim
organizacijama, saopštila je crnogorska policija.