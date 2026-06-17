U Beogradu je izbio požar na Zvezdari, povređene su dve osobe. Vatrogasci su brzo reagovali i sprečili širenje plamena.
Hronika
DRAMA U BEOGRADU! Plamen buknuo iz plinske boce, povređene dve osobe
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Dve osobe povređene su u požaru koji je večeras izbio u stanu u Beogradu.
Drama se odigrala u u Ulici Matice srpske na Zvezdari nakon što se na ventilu plinske boce, koja se nalazila na terasi, pojavio plamen.
Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara brzom intervencijom lokalizovali su požar i sprečili njegovo širenje.
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