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Dve osobe povređene su u požaru koji je večeras izbio u stanu u Beogradu.

Drama se odigrala u u Ulici Matice srpske na Zvezdari  nakon što se na ventilu plinske boce, koja se nalazila na terasi, pojavio plamen.

U požaru su povređene dve osobe.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara brzom intervencijom lokalizovali su požar i sprečili njegovo širenje.

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