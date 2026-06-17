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Kako nezvanično saznajemo, Saša Vuković zvani Boske, prvoosumnjičeni za teško ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu “27” na Senjaku 12. maja ove godine danas je u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu prvi put izneo svoju odbranu pred trojicom javnih tužilaca.

Saslušanje u Palati pravde završeno je oko 22 časa, i kako precizira naš izvor upoznat sa istragom, trajalo je skoro 12 sati! Nije poznato šta je Boske rekao tužiocima, ali se pretpostavlja da je odgovarao i na njihova pitanja.

Podsetimo, Boske je prvi put saslušan 16. maja kada se branio ćutanjem, a u međuvremenu je odlučio da iznese svoju odbranu, što mu je i omogućeno.

Tužilaštvo ga tereti da je upravo on pucnjevima iz pištolja ubio Nešovića, a potom sa pomagačima uklonio tragove i sakrio njegovo telo u jednom buretu koje je naknadno pronađeno u blizini Jarkovačkog jezera.