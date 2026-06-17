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Dvanaestogodišnji dečak, teško povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta dok se peo na nju, u stabilnom je stanju, potvrdio je direktor Univerzitetske dečje klinike Tiršova dr Siniša Dučić.

Dr Dučić je potvrdio da je dečak hospitalizovan u Jedinici intenzivnog lečenja UDK.

- U toku je detaljna dijagnostika - naveo je dr Dučić.

Kurir.rs/RTS

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