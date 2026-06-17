Dečak (12) povređen u Mladenovcu prebačen je u Beograd, gde se trenutno nalazi u stabilnom stanju, potvrdio je dr Siniša Dučić.
Hronika
PREBAČEN ZA BEOGRAD Dečak povređen u Mladenovcu stabilno, u toku detaljna dijagnostika
Slušaj vest
Dvanaestogodišnji dečak, teško povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta dok se peo na nju, u stabilnom je stanju, potvrdio je direktor Univerzitetske dečje klinike Tiršova dr Siniša Dučić.
Dr Dučić je potvrdio da je dečak hospitalizovan u Jedinici intenzivnog lečenja UDK.
- U toku je detaljna dijagnostika - naveo je dr Dučić.
Kurir.rs/RTS
Reaguj
Komentariši