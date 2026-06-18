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U Viši sud u Beogradu jutros su pristigli roditelji dece ubijene u masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kao i ranjena nastavnica Tatjana Stevanović. Oni će po drugi put čekati da čuju odluku suda o odgovornosti roditelja maloletnog ubice.

U zgradu suda stigla je i Miljana Kecmanović, u pratnji svojih branilaca, dok će njen suprug Vladimir Kecmanović na izricanje presude, zakazano za danas u 10 časova, biti sproveden iz pritvora u kojem se nalazi od trenutka hapšenja.

– Danas će porodice ubijene dece i ranjenih, kao i optuženi, po drugi put čekati da čuju kakvu će odluku doneti sud i kakva kazna će biti izrečena Vladimiru i Miljani Kecmanović. Iako maloletni izvršilac zločina zbog godina u trenutku izvršenja dela nije mogao krivično da odgovara, u ovom postupku sud odlučuje o odgovornosti njegovih roditelja – kaže izvor Kurira i dodaje da je u sud, oslanjajući se na štaku, stigla i ranjena nastavnica istorije Tatjana Stevanović, kao i roditelji Eme Kobiljski, Angeline Aćimović, Mare Anđelković, sestra Dragana Vlahovića.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Petar Aleksić

Reč je o ponovljenom postupku, pošto je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvobitnu presudu i naložio novo suđenje. Vladimiru i Miljani Kecmanović sudi se zbog zločina od 3. maja 2023. godine, kada je njihov maloletni sin u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro svojih školskih drugara i radnika obezbeđenja, dok je petoro učenika i nastavnica istorije ranio.

Inače, izricanje presude roditeljima dečaka ubice, Vladimiru i Miljani Kecmanović, zakazano je za 10 časova, a bez obzira na to što je suđenje bilo zatvoreno za javnost, odluka se uvek čita u prisustvu javnosti. Podsetimo, ovog puta javnost je prisustvovala i iznošenju završnih reči, kada su, pored tužilaca, punomoćnika oštećenih i odbrane, reč imali i roditelji ubijene dece, kao i roditelji maloletnog ubice.

1/18 Vidi galeriju Roditelji žrtava iz "Ribnikara" čekaju presudu Kecmanovićima Foto: Petar Aleksić

Izricanju presude prisustvovaće, kao vid podrške porodicama, otac ubijenog dečaka iz Niške Banje, Andreja Simića.

Prvom prvostepenom presudom Vladimir Kecmanović bio je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i šest meseci zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović bila osuđena na tri godine zatvora zbog zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica. Taj deo presude je ukinut, pa je postupak ponovljen pred Višim sudom.

Podsetimo, tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo da sud optuženima izrekne maksimalne kazne, navodeći da su izvedeni dokazi potvrdili navode optužnice, dok su Vladimir i Miljana Kecmanović tokom postupka negirali krivicu.