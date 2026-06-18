Slušaj vest

Pred Višim sudom u Beogradu danas će biti izrečena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka-ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar".

Ninela Radičević, majka devojčice Ane Božović, koja je ubijena u ovom stravičnom zločinu kaže da je porodicama posebno značilo što su ovog puta mogli da iznesu završne reči.

Foto: Kurir

U masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubijeno je devetoro učenika i radnik obezbeđenja, kada je na njih pucao učenik sedmog razreda. Pošto u trenutku zločina nije imao 14 godina, po zakonu u Srbiji, nije krivično odgovoran, pa se postupak vodi protiv njegovih roditelja - Vladimira Kecmanovića i Miljane Kecmanović.

Prvobitna presuda poništena je odlukom Apelacionog suda zbog bitnih povreda postupka, a njom je Vladimir Kecmanović osuđen na 14 i po godina zatvora, dok je Miljana Kecmanović osuđena na tri godine zatvora.

Postupak je nakon toga krenuo ispočetka, a presuda u ponovljenom postupku biće danas izrečena.

Ninela Radičević, majka ubijene učenice Ane Božović, kaže da se nada da će biti izrečene maksimalne kazne.

- Naravno, ovde apsolutno nije reč o krivičnom delu masovnog ubistva, već o delima za koja ih tereti tužilaštvo. Na sudu je dokazano izazivanje opšte opasnosti. Vladimir je držao oružje po stanu na sve strane, kao što ljudi drže obične predmete. Ono nije bilo obezbeđeno, a čak je i sam ubica rekao da je mogao da dođe do oružja kad god je hteo. On je i ranije dolazio do oružja. Što se tiče zanemarivanja, ono je apsolutno dokazano samom činjenicom da je maloletni ubica u jednom trenutku dobio uput za lečenje, ali su roditelji to ignorisali i odbacili kao budalaštinu. Uprkos tome, otac ga je vodio na pucanje iz pištolja kojem nije smeo ni da priđe, a kamoli da puca iz njega, i za koji maloletnik nije imao niti je mogao da ima dozvolu. Dozvolu je imao otac - kaže majka ubijene devojčice.

1/15 Vidi galeriju "Ribnikar" 3. maja 2023. godine Foto: Nenad Kostić

Prema rečima Ninele Radičević, ono što je posebno pogodilo porodice u prethodnom postupku jeste to što tadašnji sudija nije dozvolio njihove završne reči.

- Ne znam koju bih reč iskoristila da opišem tu sramotu. Novi sudija je imao sluha i razumeo našu potrebu i zahvalna sam mu na toj mogućnosti. A što se tiče odbrane, ona samo radi svoj posao. Druga je stvar da li bih ja, da sam na njihovom mestu, to prihvatila. Njihovo je da koriste sva raspoloživa sredstva, a naše je da dokazujemo svoje tvrdnje - kaže majka.

Ona ističe da je ranije bilo informacija sa suđenja koje su je potresle, ali da sada ima utisak da se druga strana zaplela.

Porodicama je posebno značilo to što su ovoga puta imali priliku, da na kraju suđenja iznesu sve ono što u prošlom postupku nisu.

- Prošli put je ostao gorak ukus nakon suđenja, jer se tokom celog postupka priča o vašem mrtvom detetu, a vi kao roditelj nemate pravo da išta kažete. Što se tiče iznošenja završnih reči, bila sam vrlo kratka. Nisam ranije dolazila na suđenja - kaže Ninela.

Naglašava da je time čuvala sam energiju da gura kroz život nakon tragedije koja ih je zadesila i da pronađe smisao u ovom besmislu u kojem žive.

- Rekla sam: "Posle svega što smo videli u ove tri godine, stičem utisak da moje dete nije ubio maloletnik, već Vladimir i Miljana Kecmanović", naravno, u prenesenom značenju. Prosto, da oni nisu bili takvi roditelji kakvi su bili, moje dete, moja Ana, danas bi polagalo prijemni ispit za upis u srednju školu - kaže Ninela Radičević, majka ubijene Ane Božović.

Kecmanovići Foto: Privatna arhiva, ATAIMAGES