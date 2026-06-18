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Pred Višim sudom u Beogradu danas je izrečena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka-ubice iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar".

Za emisiju "Redakcija", o ovoj nemilosrdnoj tragediji koja nakon više od tri godine i dalje uznemirava javnost, govorio je Anđelko Aćimović - otac ubijene Angeline Aćimović.

- Mislim da ono što se desilo niko ko je na bilo koji način došao u dodir sa tom tragedijom nikada neće zaboraviti. Reč je o strahoti i događaju zbog kojeg se i danas mnogi pitaju kako je uopšte bilo moguće da se desi u školi - mestu koje bi trebalo da bude najbezbednije za svako dete - rekao je Aćimović.

Anđelko Aćimović Foto: Kurir Televizija

Pravda kao jedina nada porodica

Dok porodice žrtava čekaju epilog jednog od najtežih sudskih postupaka u istoriji Srbije, pred sudom se ne nalazi dečak koji je počinio zločin, jer prema zakonu u trenutku izvršenja dela nije imao navršenih 14 godina i ne može krivično da odgovara. Postupak se vodi protiv njegovih roditelja - oca Vladimira Kecmanovića, koji je optužen za teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, i majke Miljane Kecmanović, koja se tereti za zapuštanje i zlostavljanje deteta.

- Ništa ne može da vrati izgubljenu decu, ali osećaj pravde za porodice zavisi od toga da li će odgovorni biti adekvatno kažnjeni. Ne smemo dozvoliti da oni koji su krivi za ovakav tragičan masakr ostanu nekažnjeni - kaže on.

Podsetimo, i više od tri godine nakon tragedije i dalje se postavlja pitanje da li je društvo iz nje izvuklo pouke. Ribnikar nije samo tragedija jedne škole i nekoliko porodica, već upozorenje celom društvu - o nasilju, mentalnom zdravlju i odgovornosti porodice i institucija. Imena nastradalih učenika i dalje ostaju u sećanju, kao podsetnik na izgubljene živote i prazninu koju su ostavili.

1/18 Vidi galeriju Roditelji žrtava iz "Ribnikara" čekaju presudu Kecmanovićima Foto: Petar Aleksić

- Teško je govoriti o tome, jer je intenzitet bola i dalje isti. Vremenom čovek samo nauči da funkcioniše i da se bavi svakodnevnim obavezama, ali se uvek vraća toj tragediji. Moj dan počinje i završava se mislima na Angelinu - za emisiju "Redakcija", kroz suze je rekao Aćimović.

02:54 "MOJ DAN POČINJE I ZAVRŠAVA SE MISLIMA NA ANGELINU" Potresne reči oca ubijene Angeline Aćimović za Kurir: "Nikada nećemo zaboraviti ovu strahotu" Izvor: Kurir televizija

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