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U Višem sudu u Beogradu danas je izrečena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović u ponovljenom postupku za zločin u "Ribnikaru". Tim povodom na Kurir televiziji pratimo izricanje presude iz minuta u minut sa stručnjacima.

Razumljiv je interes javnosti da sazna šta se desilo u ovom masakru, kaže advokat Nikola Premović, gost u studiju Kurir televizije.

- Ja verujem da interesovanje javnosti ne može uticati na sudije i imati negativan efekat na presudu, ali može imati negativan efekat na oštećene i porodice nevino stradale dece - kaže Premović.

Foto: Kurir teleivizija

Kako ističe u pitanju je veoma komplikovan sudski postupak i advokat Premović očekuje će izricanje presude trajati mimum sat vremena.

05:41 Kriminolog otkriva:"Dečak ubica je bio visoko obučen, potrebne su godine da bi neko imao onakvu preciznost" Izvor: Kurir

Jasna Janković, magistar prava i kriminolog ističe da ovakav zločin ne može da prođe bez drastične kazne.

- Osoba koja je učinila ovakav zločin ne može da bude kažnjena javnom opomenom. Mi moramo da radimo na prevenciji, prevencija je nešto što je jako bitno i ona mora da postoji. Roditelji moraju da razgovaraju sa decom i da nađu način da dopru do njih! - ističe Janković.

1/18 Vidi galeriju Roditelji žrtava iz "Ribnikara" čekaju presudu Kecmanovićima Foto: Petar Aleksić

Kako ističe za ovakav zločin potrebno je doživotno kazniti maloletnog ubicu.

- Koliko god da ovo zvuči surovo, ovakav zločin ne sme da ostane ne kažnjen. Ovo zaslužuje doživotnu kaznu za maloletnog ubicu - kaže Janković.

"Pogodio je u oko čuvara, ne može to bilo ko da uradi"

Jankoić se osvrnula i na slučaj sa kriminološke strane, istakavši i da je veoma bitna psihološka slika i razvoj deteta.

- Kao bivši pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, rekla bih da je jako teško pucati iz takvog pištolja, to apsolutno ne može da se obuči neko ko ide tri puta u streljanu! Pucanje iz bloka, ako se ne varam, blok je jako težak pištolj, čak i kad je prazan, a kamoli sa punim okvirom, da dete ima toliku preciznost gađanja i da sa 11 metara pogodi stražara u oko i da nastavi bez ikakvog trzaja da targetira i ubija žrtve, to je jedna visoka obučenost koja mora da traje bukvalno godinama - kaže Janković i dodaje:

Foto: Kurir teklevizija

- Meni iskreno negde to kroz praksu liči na određenu vrstu terorističkog napada - rekla je Janković u Kurir specijalu.

"Teško je da roditelji priznaju da dete ima problem"

Nataša Adanovski specijalni pedagog i stručnjak za prevenciju vršnjačkog nasilja ističe da je teško da se ovakav masakr mogao izbeći i da je jako teško da roditeli prihvate da dete ima problem.

- Jako su male šanse da je ovaj zločin mogao da se spreči. Ne verujem da je iko mogao da pomisli da bi njegovo dete moglo da uradi tako nešto. Za mentalne bolesti nije roditelj kriv. Mi se nekada uplašimo kada se roditelji hvale inteligencijom svoje dece, jer ne znamo šta će iz toga izrasti - kaže Adanovski.

Foto: Kurir Televizija

Nama ne trebaju čuvari, nama treba više stručnih saradnika u školama, apeluje psihološkinja Marija Milenković u Kurir specijalu.

- Moramo da napravimo neki obruč da nateramo samouverene i egoistične roditelje da prihvate odgovornost da probleme svoje dece. Svi smo promenili gledište na život od ove nesreće - ističe Marija Milenković, psihološkinja za Kurir specijal.

Foto: Kurir teleivizija