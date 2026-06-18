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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, efikasnim operativnim radom, zaplenili su više od 100 kilograma narkotika i uhapsili G. Ž. (40) i J. B. (42) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

1/4 Vidi galeriju Zaplenjeno 100 kg droge Foto: MUP Srbije

- Pregledom vozila kojim je upravljao G. Ž., koje je policija zaustavila na području Inđije, pronađena je manja količina amfetamina i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Policija je pretresom kuće i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili u Novim Karlovcima, pronašla i zaplenila 46,3 kilograma amfetamina, 61 kilogram marihuane i deset kilograma kreatina - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.

01:48 Zaplenjeno preko 100 kilograma narkotika Izvor: Mup Srbije

Takođe, pronađene su i četiri vagice za precizno merenje i druga oprema, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.