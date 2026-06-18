NOVOSADSKA POLICIJA ZAPLENILA 100 KG DROGE: Uhapšena dvojica, evo šta im je sve pronađeno (foto, video)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Sremskoj Mitrovici, efikasnim operativnim radom, zaplenili su više od 100 kilograma narkotika i uhapsili G. Ž. (40) i J. B. (42) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
- Pregledom vozila kojim je upravljao G. Ž., koje je policija zaustavila na području Inđije, pronađena je manja količina amfetamina i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Policija je pretresom kuće i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili u Novim Karlovcima, pronašla i zaplenila 46,3 kilograma amfetamina, 61 kilogram marihuane i deset kilograma kreatina - saopšteno je iz Policijske uprave Novi Sad.
Takođe, pronađene su i četiri vagice za precizno merenje i druga oprema, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.