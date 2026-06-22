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Kada se spomene 3. maj i OŠ "Vladislav Ribnikar", čega se prvo seća i gde smo mi danas kao društvo nakon ove ogromne tragedije koja nas je zadesila, za emisiju "Redakcija", govorila je dr Ivana Stefanović - Hitna pomoć.

- Tog dana sve je počelo kao i 3. maja 2023. godine - bio je lep i miran dan, ali se završio na način koji je zauvek promenio sve nas koji smo ga doživeli. U tom trenutku bila sam na poslu kada me je dete pozvalo i reklo šta se dešava u školi, svojim rečima. Otišla sam u kol centar da vidim sa kojim ekipama mogu da odem po dete, jer je bilo jasno da će deca biti puštena kući. Iako sam čula kolegu kako daje instrukcije da se pošalju sve slobodne ekipe, i dalje nisam mogla da prihvatim da se u školi nešto tako strašno dešava - počela je Stefanović.

dr Ivana Stefanović - Hitna pomoć Foto: Kurir Televizija

Ulazak u školu i suočavanje sa razmerama tragedije

Opisujući trenutak dolaska u školu i prelazak iz roditeljske u profesionalnu ulogu, istakla je da je ubrzo postalo jasno da je situacija izuzetno teška i da u pojedinim slučajevima nije bilo mogućnosti za medicinsku intervenciju.

- Kada sam stigla ispred škole, srela sam nastavnika geografije. Kako me u školi poznaju, jednostavno sam ušla unutra i u tom trenutku prestajem da budem mama i počinjem da budem lekar. Ono što prvo vidite jeste kome ne možete da pomognete. Situacija je bila takva da je bilo jasno da su kod pojedinih povreda ishodi smrtni i da nema medicinskog delovanja, pa se nismo ni približavali kako ne bismo remetili uviđaj - kaže ona.

Kako je dalje Stefanović objasnila, u takvim situacijama emocije su potisnute zbog prirode posla, dok je tokom intervencije u učionici usledila prva trijaža i hitno zbrinjavanje jednog deteta.

- Kada radite u urgentnoj medicini, naučeni ste da emocije ostavite po strani i da funkcionišete. Godinama se to uči, i nije svako sposoban za takav rad. Mi smo tada radili ono što smo mogli, dok su emocije morale da ostanu po strani. Važno mi je da kažem da sam znala da je moje dete dobro, i možda bi danas razgovor bio drugačiji da to nije bio slučaj. U učionici je već bila koleginica pedijatar koja je uradila prvu trijažu. Rekla sam: "Ovo dete diše", i krenuli smo u zbrinjavanje - navela je.

Foto: Kurir

- U jednom trenutku sam prišla nastavnici koja je tek tada podigla glavu. Tada smo shvatili razmere svega. I danas, posle tri godine, nijedan trenutak tog dana nije izbledeo iz sećanja. Sve je i dalje veoma živo i stalno me podseća koliko se tragedije mogu dogoditi čak i na mestima koja smatramo najsigurnijim. Što se tiče izrečene presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, maksimalna zakonska kazna je minimum koji ovakvi slučajevi zaslužuju. Ovo nas sve opominje da moramo više da vodimo računa o deci i da na vreme tražimo pomoć stručnjaka ako primetimo bilo kakve promene - istakla je.

Stefanović je za Kurir televiziju ocenila da presuda treba da bude upozorenje celom društvu, uz poruku da određene situacije i sadržaji nisu primereni deci i da pravda, iako spora, mora biti dostižna.

- Nadam se da maloletni počinilac nikada neće biti pušten iz institucionalnog sistema, jer verujem da bi bez toga mogao ponoviti sličan čin. Ova presuda treba da bude opomena svima nama - ne samo kao pravda, već i kao upozorenje. Neophodno je da razumemo da određene stvari nisu za decu i da čak i jedna situacija može biti okidač sa teškim posledicama. Pravda možda kasni, ali verujem da mora biti dostižna - za emisiju "Redakcija", rekla je Stefanović.

05:26 "PRIŠLA SAM DETETU I VIDELA DA I DALJE DIŠE": Doktorka iz Hitne pomoći iz prve ruke otkrila potresne detalje tragedije u Ribnikaru: "Sve je i dalje veoma živo" Izvor: Kurir televizija

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