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Roditelji maloletnog masovnog ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" osuđeni su danas u Višem sudu u Beogradu zbog krivičnih dela izazivanje opšte opasnosti i zapuštanje i zanemarivanje maloletnog lica! Kako je Kurir već objavio otac ubice, Vladimir Kecmanović kažnjen je sa 14 i po godina zatvora, dok je majka ubice, Miljana Kecmanović dobila dve godine i 11 meseci zatvora.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Petar Aleksić

Nakon izricanja presude, iz Višeg suda u Beogradu oglasili su se saopštenjem u kom su naveli da su okrivljeni Vladimir i Milana Kecmanović oglašenim krivim.

- Okrivljeni Kecmanović Vladimir oglašen je kirivim zbog izvršenja krivičnih dela teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je okrivljena Kecmanović Miljana oglašena krivom zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, pa je okrivljeni Vladimir, nakon što mu je prethodno utvrđena kazna zatvora u trajanju od 11 godina i 11 meseci za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti i kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 11 meseci za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i šest meseci, u koju kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru - saopšteno je danas iz Višeg suda.

Okrivljena Miljana Kecmanović, kako se dalje navodi u saopštenju, osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 11 meseci.

Vladimir Kecmanović Foto: Privatna arhiva

- Istovremeno, prema okrivljenom Kecmanović Vladimiru produžen je pritvor, koji može trajati do upućivanja u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, a najduže dok ne istekne vreme trajanje kazne izrečene prvostepenom presudom. Prema okrivljenoj Kecmanović Miljani produžena je mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licem, kojom joj je zabranjeno da prilazi, sastaje se ili komunicira sa svedokom K.K., a koja mera može trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja okrivljene na izdržavanje krivične sankcije koja se sastoji u lišenju slobode - saopšteno je iz suda i navedeno:

- Prema okrivljenom Kecmanović Vladimiru izrečena je mera bezbednosti oduzimanja predmeta, i to oružja i municije bliže opisanih u izreci presude, a oštećeni su upućeni da svoj imovinskopravni zahtev ostvare u parničnom postupku.

Maloletni ubica Foto: Marko Karović