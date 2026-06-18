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Više javno tužilaštvo u Beogradu zadovoljno je osuđujućom presudom Višeg suda u Beogradu koja je danas izrečena Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je izvršio višestruko ubistvo u OŠ "Vladislav Ribnikar“ 3. maja 2023. godine, rekao je Nenad Stefanović, glavni tužilav Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je zastupalo optužnicu protiv Kecmanovića.

- Osuđujuća presuda za oba roditelja potvrđuje da je VJT u Beogradu u svemu dokazalo svoje navode iz optužnice, pored ostalih i one koji se tiču zapuštanja detata, propusta koji se tiču prepoznavanja opasnosti, ograničavanja pristupa oružju i adekvatnog nadzora nad detetom - kaže Stefanović.

Nenad Stefanović Foto: screenshot Pink

On ističe "da su svi dokazani propusti Vladimira i Miljane Kecmanović, nažalost, rezultirali nezapamćenom tragedijom kada je njihov sin, 13-godišnji dečak 3. maja 2023. godine u OŠ “Vladislav Ribnikar” pucajući iz pištolja usmrtio devetoro đaka i radnika obezbeđenja te škole i ranio još petoro učenika i nastanicu istorije".

- Upravo zbog tako teških posledica neadekvatnog vršenja roditeljskih obaveza od strane okrivljenih, za koje prema stavu tužilaštva, ne mogu postojati nikakve olakšavajuće okolnosti, VJT u Beogradu će uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni. Samo maksimalne kazne, koje je predložilo tužilaštvo, bile bi zakonite i pravedne - zaključio je Nenad Stefanović, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu je danas u ponovljenom postupku Vladimira Kecmanovića kaznio sa 14 i po godina zatvora za krivičnih dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zanemarivanje maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović dobila dve godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zapuštanje i zanemarivanje maoletnog lica.

Tužilac je Stefanović je u svojoj završnoj reči pred presudu zatražio od suda da Kecmanovićima izrekne maksimalne zatvorske kazne po zakonu.

Vladimir i Miljana Kecmanović Foto: Privatna arhiva, ATAIMAGES

- Kecmanovići su propustili da prepoznaju opasnost, da dečaku ograniče pristup oružju i da vrše adekvatan nadzor nad svojim sinom zbog čega je došlo do katastrofalnih posledica - rekao je glavni tužilac tokom izlaganja završne reči pred presudu.

Nakon detaljnog izlaganja završne reči glavni javni tužilac VJT u Beogradu je za Vladimira Kecmanovića predložio maksimalne kazne od 12 godina zatvora zbog krivičnog dela teško dela protiv opšte sigurnosti i tri godine zatvora za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, odnosno jedinstvenu kaznu od 14 godina i 11 meseci zatvora.