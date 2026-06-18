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Ona se uključila u emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde je otkrila detalje iz sudnice.

- Ono što smo imali prilike i danas da čujemo jesu pojedini detalji koji su vezani za ovaj postupak, a koji ranije nisu bili dostupni medijima, s obzirom da je sve do završne reči ovo suđenje bilo zatvoreno za javnost - kaže Slađana.

Ona je otkrila i kako su se ponašali Miljana i Vladimir Kecmanović tokom izricanja presude.

- Roditelji maloletnog ubice koji je izvršio ovo teško krivično delo, sve vreme su bili u međusobnoj komunikaciji. Otac maloletnog ubice se obraćao majci, šaputali su pre početka izricanja presude, a tokom izricanja presude samo su gledali pravo u sudiju i sve ono što je sudija obrazložio kao deo ove današnje presude - kaže Slađana.

Foto: Kurir Televizija

Podsetimo sve vreme tokom suđenja Miljana i Vladimir Kecmanović pokazivali su potpuno odsustvo empatije prema porodicama žrtava.

Kako je Kurir ranije pisao, tokom prikazivanja fotografija sa uviđaja nakon masakra, optuženi roditelji maloletnog ubice, prema rečima Ninele Radičević, nisu pokazivali gotovo nikakvu reakciju. Kako je navela, dok su se u sudnici prikazivale fotografije sa mesta zločina, gledali su u pod, cipele ili na drugu stranu, izbegavajući da pogledaju dokazni materijal. Prvi put su, tvrdi ona, zaplakali tek kada je pušten snimak poziva policiji u kojem se njihov sin prijavljivao nakon zločina. Pre toga, tokom celokupnog prikazivanja dokaza, nisu pokazivali vidljive emocije.

1/45 Vidi galeriju Treća godišnjica masovnog ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar Foto: Petar Aleksić

Oglasio se i Viši sud u Beogradu

Nakon izricanja presude, iz Višeg suda u Beogradu oglasili su se saopštenjem u kom su naveli da su okrivljeni Vladimir i Milana Kecmanović oglašenim krivim.

- Okrivljeni Kecmanović Vladimir oglašen je kirivim zbog izvršenja krivičnih dela teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je okrivljena Kecmanović Miljana oglašena krivom zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, pa je okrivljeni Vladimir, nakon što mu je prethodno utvrđena kazna zatvora u trajanju od 11 godina i 11 meseci za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti i kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 11 meseci za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i šest meseci, u koju kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru - saopšteno je danas iz Višeg suda.

Okrivljena Miljana Kecmanović, kako se dalje navodi u saopštenju, osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 11 meseci.

Inače, maloletni masovni ubica se od tog 3. maja nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, a u svom iskazu pred sudom, on je hladnokrvno do detalja opisao kako je 3. maja 2023. godine počinio nezapamćeni masakr.