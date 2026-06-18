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Viši sud u Beogradu izrekao je danas u 10 sati presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" na ponovljenom suđenju. Oba roditelja su osuđena na zatvorske kazne, a predsednik sudskog veća izjavio je prilikom obrazloženja presude da je dečak ubica masakr počinio za 2 minuta i 1 sekundu od trenutka kada je ispalio prvi metak u čuvara Dragana.

Kako je sudija prilikom obrazloženja presude naveo, dečak ubica je u masakru u OŠ "Vladislav Ribnikar" ispalio ukupno 66 metaka, a čak 75 odsto od njih je pogodilo žrtve, piše Blic.

1/15 Vidi galeriju "Ribnikar" 3. maja 2023. godine Foto: Nenad Kostić

- Masakr je počinjen za 2 minuta i 1 sekundu od trenutka kada je ispalio prvi metak u Dragana sa kojim je prethodno pričao do trenutka kada je iskočio kroz prozor i izašao u dvorište škole - naveo je sudija.

Nakon presude Kecmanovićima oglasio se glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović, koji je naveo da će tužilaštvo uložiti žalbu povodom visine izrečenih kazni.

1/18 Vidi galeriju Roditelji žrtava iz "Ribnikara" čekaju presudu Kecmanovićima Foto: Petar Aleksić

Dans se oglasio i Viši sud u Beogradu povodom izrečene presude Kecmanovićima.

- Okrivljeni Kecmanović Vladimir oglašen je kirivim zbog izvršenja krivičnih dela teško delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je okrivljena Kecmanović Miljana oglašena krivom zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, pa je okrivljeni Vladimir, nakon što mu je prethodno utvrđena kazna zatvora u trajanju od 11 godina i 11 meseci za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti i kazna zatvora u trajanju od 2 godine i 11 meseci za krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 godina i šest meseci, u koju kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru - saopšteno je danas iz Višeg suda.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Petar Aleksić

Okrivljena Miljana Kecmanović, kako se dalje navodi u saopštenju, osuđena je na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 11 meseci.