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Obrazlažući presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, Viši sud u Beogradu se posebno osvrnuo na porodične odnose u kojima je odrastao njihov maloletni sin, navodeći da su izvedeni dokazi ukazali na ozbiljan nedostatak emocionalne povezanosti i osećaja sigurnosti u porodici.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Petar Aleksić

Sud je utvrdio da u komunikaciji između majke i sina nije bilo ljubavi, topline i bliskosti. Roditelji nisu razvili odnos koji bi detetu pružio osećaj sigurnosti, a upravo zbog takvih porodičnih odnosa maloletnik je želeo da se skloni od kuće i porodice. Verovao je da će nakon izvršenja zločina biti zatvoren, zbog čega je neposredno pre masakra pretraživao informacije o doživotnim kaznama. Dečak je izjavio da je "prestao da bude srećan", ocenjujući da sve ove okolnosti potvrđuju izostanak ljubavi, topline i emocionalne sigurnosti u porodici.

1/4 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Ilija Ilić

Nakon izricanja presude, punomoćnica oštećenih, advokat Zora Dobričanin Nikodinović, ocenila je da je sud detaljno obrazložio razloge za osuđujuću presudu i ukazao na propuste u vaspitanju, odnosima u porodici i rukovanju oružjem.

- Danas je sud doneo i javno objavio presudu protiv Kecmanovića. Vladimiru Kecmanoviću izrečena je jedinstvena kazna od 14 i po godina zatvora, a Miljani Kecmanović dve godine i 11 meseci. Sud je imao u vidu svaku pojedinačnu kaznu i činjenicu da su dela izvršena sa eventualnim umišljajem - rekla je i dodala:

- Utisak koji nosim jeste poruka suda na kraju obrazloženja. Sudija je citirao patrijarha Pavla rečima: 'Molim vas, braćo, da čuvamo porodicu'. To je poruka da se moraju pomeriti granice krivične odgovornosti, da treba zabraniti odlazak dece u streljane i ozbiljno razmotriti pitanje nasilnih igrica.

Zora Dobričanin Nikodinović Foto: Petar Aleksić

Nesumnjivo je utvrđeno da Vladimir Kecmanović nije adekvatno čuvao oružje. Sud je utvrdio da je dete čak dva puta nesmetano dolazilo do oružja, jer je bilo dobro obučeno. Jedan od razloga zbog kojih je dečak izvršio zločin bio je i taj što više nije želeo da bude u toj porodici. Znao je da će nakon toga biti zatvoren. Sud je dobro obrazložio da u toj porodici mnogo toga nije funkcionisalo kako treba. Roditelji su govorili da su išli na predstave i takmičenja, ali problem nije bio u obrazovanju deteta, već u njegovom vaspitanju. U stanu je pronađen čitav arsenal oružja i više od 1.500 metaka, ne računajći 92 metka koja je dečak poneo u školu.

Vladimir Kecmanović Foto: Privatna arhiva

Kako kaže, dokazi pokazuju da ga je otac obučavao kako da drži oružje, diše i menja šaržere, dok ga je u streljani vlasnik učio pravilnom stavu i pucanju.

- Taj snimak je sačuvan i bio je važan dokaz u postupku - rekla je advokatica.

Maloletni ubica Foto: Marko Karović, Privatna arhiva