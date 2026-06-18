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Obrazlažući presudu kojom su Vladimir i Miljana Kecmanovici danas osuđeni na ukupno 17 godina i pet meseci zatvora za krivična dela teško krivično delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zanemiravinje maloletnog lica, Viši sud u Beogradu je naveo "da se maloletni ubica od dana izvršenja masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, gde nema kontakt ni sa kim osim sa lekarima i policijskim službenicima koji ga čuvaju".

1/5 Vidi galeriju Ovako je dečak ubica stigao u Specijalni sud Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Tokom boravka u psihijatrijskoj ustanovi naučio je da pokazuje emocije, počeo je da veruje u Boga i zatražio da se ispovedi. Rekao je i da mu je sada jasno zbog čega mu je otac govorio da drugovima ne priča da odlazi u streljanu. Naveo je da se danas oseća zrelije i da sada ume da razume i objasni emocije - obrazložio je sudija.

Sud je zatim obrazložio da je, prema utvrđenom činjeničnom stanju, jedan od motiva za izvršenje masakra bio osećaj odbačenosti koji je maloletnik nosio godinama.

Maloletni ubica Foto: Privatna Arhiva, Zorana Jevtić

- Taj osećaj imao je još tokom šestog i sedmog razreda osnovne škole. Njegovoj majci bilo je najvažnije da bude najbolji, a njeno nezadovoljstvo snažno je uticalo na njega. Sud je naveo i da je maloletnik želeo da bude psihopata, kao i da je izjavio da je prestao da bude srećan - receno je danas u sudnici i dodato:

- Tokom svedočenja u postupku protiv roditelja, maloletnik je rekao da bi voleo da su njegovi roditelji na vreme uvideli šta se sa njim dešava i da su ga sprečili. Dokazano je da je maloletni ubica bio psihicki zapušten, ali ne i neuračunljiv.

1/9 Vidi galeriju Dečak ubica boravi na psihijatrijskoj klinici Foto: Marko Karović, Privatna arhiva, Marko Karović

Podsetimo, maloeltnom masovnom ubici ne može da se sudi za zločin koji je počinio 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, koju je i sam pohađao, pošto u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenigh 14 godina.