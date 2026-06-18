Slušaj vest

Obrazlažući presudu kojom su Vladimir i Miljana Kecmanovici danas osuđeni na ukupno 17 godina i pet meseci zatvora za krivična dela teško krivično delo protiv opšte sigurnosti i zapuštanje i zanemiravinje maloletnog lica, Viši sud u Beogradu je naveo "da se maloletni ubica od dana izvršenja masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" nalazi u psihijatrijskoj ustanovi, gde nema kontakt ni sa kim osim sa lekarima i policijskim službenicima koji ga čuvaju".

Ovako je dečak ubica stigao u Specijalni sud Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

- Tokom boravka u psihijatrijskoj ustanovi naučio je da pokazuje emocije, počeo je da veruje u Boga i zatražio da se ispovedi. Rekao je i da mu je sada jasno zbog čega mu je otac govorio da drugovima ne priča da odlazi u streljanu. Naveo je da se danas oseća zrelije i da sada ume da razume i objasni emocije - obrazložio je sudija.

Sud je zatim obrazložio da je, prema utvrđenom činjeničnom stanju, jedan od motiva za izvršenje masakra bio osećaj odbačenosti koji je maloletnik nosio godinama.

111.jpg
Maloletni ubica Foto: Privatna Arhiva, Zorana Jevtić

- Taj osećaj imao je još tokom šestog i sedmog razreda osnovne škole. Njegovoj majci bilo je najvažnije da bude najbolji, a njeno nezadovoljstvo snažno je uticalo na njega. Sud je naveo i da je maloletnik želeo da bude psihopata, kao i da je izjavio da je prestao da bude srećan - receno je danas u sudnici i dodato:

- Tokom svedočenja u postupku protiv roditelja, maloletnik je rekao da bi voleo da su njegovi roditelji na vreme uvideli šta se sa njim dešava i da su ga sprečili. Dokazano je da je maloletni ubica bio psihicki zapušten, ali ne i neuračunljiv.

Dečak ubica boravi na psihijatrijskoj klinici Foto: Marko Karović, Privatna arhiva, Marko Karović

Podsetimo, maloeltnom masovnom ubici ne može da se sudi za zločin koji je počinio 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, koju je i sam pohađao, pošto u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenigh 14 godina.

U masakru u "Ribnikaru" ubijeno je 10 učenika i školski čuvar.

Ne propustiteHronika"SRAM TE BILO", REKLA JE MAJKA MASOVNOG UBICE MAJCI UBIJENOG DEČAKA?! Šokantno ponašanje Miljane Kecmanović zgrozilo sve, pokazala pravo lice!
Nikola Nikodinović
HronikaTUŽILAC STEFANOVIĆ TRAŽI MAKSIMALNU KAZNU ZA ZLOČIN U "RIBNIKARU" Za Vladimira i Miljanu Kecmanović nema opravdanja niti olakšavajućih okolnosti
Vladimir Miljana Kecmanović.jpg
HronikaMUK PARAJU SAMO JECAJI NAJMILIJIH: Roditelji dece stradale u Ribnikaru okupili su se i zajedno došli pred glavni ulaz škole s velikim vencima i svećama (VIDEO)
ribnikar6.png
Hronika120 SEKUNDI SMRTI I UŽASA U OŠ "VLADISLAV RIBNIKAR": Prošle su tri godine od najvećeg zločina u Srbiji - hronologija nezapamćenog horora
vracar.jpg