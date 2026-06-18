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bez obuke i dostupnosti oružja do ovoga ne bi došlo

Vladimir je osuđen na 14 godina i šest meseci zatvora, a Miljana Kecmanović na dve godine i 11 meseci zatvora!

Ispred Palate pravde, o ovoj masovnoj tragediji, za emisiju "Puls Srbije", govorila je advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, koja zastupa porodice oštećene u slučaju masovnog ubistva u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru.

- Sud je objasnio ceo tok glavnog pretresa - od prvog zasedanja pa do današnjeg dana, tako da mislim da, bez obzira na to što je javnost bila isključena, danas može da se stekne potpuna slika, gotovo kao da ste sve vreme bili u sudnici. Mislim da je to važno za javnost, pre svega zbog generalne prevencije koju ova presuda treba da ima - da se ovako nešto nikada više ne ponovi - rekla je Nikodinović.

advokatica Zora Dobričanin Nikodinović Foto: Kurir Televizija

Detalji iz obrazloženja presude otvorili pitanje odgovornosti i načina čuvanja oružja

Advokatica navodi da je sud u obrazloženju posebno ukazao na okolnosti u vezi sa načinom čuvanja oružja, ocenjujući da su pojedini detalji bili važni za donošenje odluke.

- Dakle, nesumnjivo je utvrđeno, kako je sudija obrazložio, da Vladimir Kecmanović nije na adekvatan način čuvao oružje. Iako je prilikom dobijanja dozvole policiji prikazao sef sa ključem, oružje kasnije nije držano u tom sefu, već u pokretnim koferima koji služe za transport do streljane. Ti koferi, kako je obrazloženo, nisu bili adekvatno obezbeđeni - kaže advokatica.

Dodaje da je sud u obrazloženju izdvojio okolnosti koje se odnose na dostupnost oružja i prethodne aktivnosti, uz ocenu da su one imale važnu ulogu u razumevanju celog slučaja.

- Dokaz za to je činjenica da je dete koje je tada imalo 13 godina u dva navrata došlo do tog oružja - prvi put 24. aprila, kada ga je uzelo i vratilo, i drugi put 1. maja, kada ga je ponovo uzelo, napunilo šaržere, ostavilo ih u svom stolu i potom ih, nažalost, upotrebilo 3. maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Kako je sud naveo, bio je obučen, uspešan u rukovanju i zbog toga pohvaljivan. Stav suda je bio da bez obuke i dostupnosti oružja do toga ne bi došlo - istakla je.

Foto: Petar Aleksić

- Takođe, jedan od razloga koji je danas pomenut jeste da je smatrao da nakon toga više neće biti deo te porodice. Na pitanje šta je očekivao da će se dogoditi, naveo je da je očekivao institucionalno zatvaranje i da je na to bio spreman. Sud je danas detaljno obrazložio i taj deo. Sud je ukazao i na to da u toj porodici mnogo toga nije funkcionisalo kako treba. Niko nije osporavao da su roditelji bili posvećeni obrazovanju deteta, odlascima na kulturne događaje i organizovanom životu, ali je zaključak bio da nisu dovoljno osluškivali njegove potrebe niti prilagođavali roditeljsko ponašanje njegovom uzrastu i emocionalnom razvoju, što je osnovna roditeljska dužnost - kaže Nikodinović.

Jezivi detalji masakra Kako ističe, sud je u obrazloženju ukazao na više elemenata vezanih za uslove u kojima je dete odrastalo, uključujući dostupnost oružja i aktivnosti koje su, prema oceni suda, imale značaj za razumevanje celog slučaja. Ona je i pred medijima pročitala da je maloletni ubica iz "Ribnikara" svoje školske drugare uglavnom gađao u glavu i u srce, a prema proceni sudije, kako je rekla Zora, skor mu je bio 75 odsto u korist pogotka.

- Takođe je istaknuto da je u stanu pronađena velika količina municije - ukupno više od 1.500 metaka različitog kalibra. On je u školi ispalio 66 metaka a 50 je pogodio u tela dece, Dragana i telo nastavnice. On je tom prilikom pogodio Dragana Vlahovića sa dva metka u levu stranu grudi, kako bismo mi rekli u srce, u Anu Božović je ispalio pet metaka od kojih je jedan u glavu, u Bojanu Asović takođe dva metka od kojih je jedan u čelo jedan u slepoočnicu, u Sofiju Negić je ispalio sedam metaka od kojih je jedan u srce, u učionici je u Katarinu Martinović ispalio pet metaka, jedan u glavu, jedan u vrat, u Maru Anđelković je ispalio šest metaka, u Emu Kobiljski je ispalio dva metka, jedan u slepoočnicu, u Andriju Čikića je ispalio dva metka i u Angelinu Aćimović je ispalio jedan metak. Sud je to ocenio kao dodatnu okolnost od značaja za ceo slučaj. Dalje je obrazloženo da je dete bilo obučavano od ranog uzrasta, kao i da postoje dokazi o odlascima u streljanu i načinu na koji je učeno rukovanju oružjem. Pominjani su i video-snimci obuke koji su sačuvani i dostavljeni u spisima predmeta - kaže ona.

Sud analizirao i porodični kontekst i okolnosti koje su prethodile tragediji

Nikodijević navodi da je sud u obrazloženju posebnu pažnju posvetio pitanjima emocionalnog razvoja, porodičnih odnosa i dinamici samog događaja, ocenjujući da su ti elementi bili važni za sagledavanje celog slučaja.

- Sud se osvrnuo i na pitanje emocionalnog razvoja i zaključio da je postojalo ozbiljno odsustvo razumevanja emocija drugih ljudi, kao i poteškoće u prepoznavanju bliskosti, prijateljstva i poveravanja najbližima. Kako je obrazloženo, određeni obrasci ponašanja i način komunikacije unutar porodice imali su značajan uticaj na razvoj deteta. On je puao čak i u dečake koji su mislili da im je on najbolji drug. Obojicu je teško povredio, jednog je pogodio u vrat, pa se on i dan danas leči. Posebno je naglašena i brzina kojom se sve dogodilo. Sud je ukazao da je čitav događaj trajao veoma kratko, uključujući i promene šaržera, što je dodatno otvorilo pitanja o prethodnoj obučenosti i pripremljenosti - rekla je advokatica i dodaje:

- On je rekao da je razmišljao kada je ušao u školu da li da pozove majku kad je ušao u školu. Kako je sam rekao bojao se njene reakcije, pa je kao manje strašno izabrao da počini masakr - kaže Dobričanin.

Foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić

- Odbrana je gotovo uvek nezadovoljna osuđujućom presudom i očekivano je da uloži žalbu. Nakon današnjeg dana sud će pristupiti izradi pisanog otpravka presude, koji će potom biti dostavljen svim stranama u postupku. Okrivljeni, njihovi branioci i tužilaštvo imaju pravo žalbe, dok oštećeni imaju pravo žalbe samo u delu koji se odnosi na imovinsko-pravni zahtev i troškove postupka. Nakon toga predmet ide Apelacionom sudu, koji pribavlja odgovore na žalbe i prosleđuje predmet Apelacionom tužilaštvu na izjašnjenje - nastavila je.

Dodala je da nakon izjašnjavanja o žalbama predmet prelazi pred Apelacioni sud, koji će razmatrati dalji tok postupka i doneti odluku o narednim koracima.

- Sledi sednica Apelacionog suda, gde se razmatraju najvažniji delovi presude i navodi žalbi. Nakon toga sudsko veće donosi odluku - može potvrditi presudu, preinačiti je ili otvoriti glavni pretres ukoliko smatra da nešto nije dovoljno razjašnjeno. Mogući ishodi su različiti - presuda može ostati ista, biti stroža, blaža ili drugačije odlučena u skladu sa zakonom. Nakon odluke Apelacionog suda postoje i vanredni pravni lekovi - istakla je advokatica.

Foto: Ilija Ilić

- Ovo jeste duga borba, ali ono što smo danas čuli delovalo je veoma ozbiljno i detaljno obrazloženo. Moj utisak je da su argumenti i dokazi koje je sud izneo bili veoma čvrsti. Takođe, važno je razumeti jednu stvar - roditelji imaju obavezu da svoje ponašanje i vaspitanje prilagođavaju uzrastu deteta, a ne da očekuju da dete tek godinama kasnije razume posledice određenih postupaka - za Kurir televiziju, zaključila je advokatica Dobričanin Nikodinović.

02:29 BEZ OBUKE I DOSTUPNOSTI ORUŽJA DO OVOGA NE BI NI DOŠLO: Advokatica Zora Dobričanin o presudi Kecmanovićima: "U stanu je pronađeno više od 1.500 metaka" Izvor: Kurir televizija

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