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Sud je u obrazloženju presude roditeljima dečaka-ubice detaljno izneo utvrđene činjenice koje se odnose na pripreme koje su prethodile masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", navodeći da je reč o događaju koji je bio rezultat višenedeljnog planiranja, a ne trenutne odluke.

Istaknuto je i da roditelji, uprkos brojnim upozoravajućim okolnostima, nisu prepoznali promene u njegovom ponašanju niti reagovali na vreme.

Sud je podsetio na rečenicu koju je maloletnik jednom prilikom rekao svom drugu: "Bilo bi zabavno da upadnu teroristi pa da bežimo po školi", navodeći da je i ta izjava predstavljala jedan od pokazatelja njegovog načina razmišljanja.

- Prema utvrđenom činjeničnom stanju, maloletnik je dve do tri nedelje pre masakra doneo odluku da izvrši zločin. Napravio je spisak sa imenima 15 učenika koje je planirao da ubije, nacrtao skicu Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" i isplanirao pravac kretanja kroz školu, kao i način na koji će izvršiti napad - receno je danas.

1/45 Vidi galeriju Treća godišnjica masovnog ubistva u OŠ Vladislav Ribnikar Foto: Petar Aleksić

Sud je naveo da je nakon poslednjeg odlaska u streljanu sa ocemna internetu pretraživao podatke o masovnim pucnjavama u školama u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i informacije o najpoznatijim školskim ubicama.

U obrazloženju je istaknuto da roditelji nisu uočili nijedan od ovih upozoravajućih znakova, iako su oni, prema oceni suda, jasno ukazivali da se sa detetom dešava nešto ozbiljno.

- Predsednik sudskog veća minut po minut opisao je tok zločina, navodeći da je od prvog hica ispaljenog u radnika obezbeđenja Dragana Vlahovića do trenutka kada je maloletnik iskočio kroz prozor škole prošlo svega dva minuta i jedna sekunda. U tom periodu kretao se unapred isplaniranom putanjom, ulazio u učionice i pucao u učenike i zaposlene.

Kako je navedeno u obrazloženju, maloletnik je ispalio ukupno 66 metaka, od kojih je više od 50 pogodilo žrtve. Sud je ocenio da ovakva preciznost nije bila slučajna, već posledica prethodne obuke rukovanja vatrenim oružjem, koju je stekao odlascima u streljanu.

- Sud je zaključio da sve utvrđene činjenice potvrđuju da je zločin bio pažljivo isplaniran i pripreman, kao i da roditelji nisu prepoznali niti sprečili niz okolnosti koje su prethodile tragediji.

Foto: Privatna arhiva, ATAIMAGES

Vladimir Kecmanović je osuđen na kaznu zatvora 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica.