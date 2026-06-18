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U ponovljenom postupku danas je izrečena presuda Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima maloletnika koji je 3. maja 2023. godine počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru. Izricanju presude prisustvovala je novinarka Kurira Slađana Nedeljković, koja je pratila tok suđenja.

Sud je Vladimira Kecmanovićaosudio na kaznu od 14 godina i šest meseci zatvora, dok je Miljana Kecmanovićosuđena na dve godine i 11 meseci zatvora zbog krivičnih dela u vezi sa zločinom koji je počinio njihov maloletni sin.

Kurir televizija je sve vreme pratila šta se događalo u sudnici i nakon izricanja presude. U emisiju "Puls Srbije" uključena je i advokatica Irina Borović, zastupnica porodice Kecmanović.

"Sud se oslonio na iste argumete"

Advokatica Vladimira i Miljane Kecmanović Irina Borović izjavila je nakon izricanja drugostepene presude da sud, prema njenim rečima, nije postupio po nalozima Apelacionog suda niti je otklonio nedostatke zbog kojih je prethodna odluka bila ukinuta. Posebno je istakla da nije sprovedeno veštačenje maloletnog ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar", za koje smatra da je bilo ključno kako bi sud mogao da se izjasni o krivičnopravnoj odgovornosti njegovih roditelja.

Govoreći o delu presude koji se odnosi na odvođenje maloletnog sina u streljanu i način čuvanja oružja, ona je navela da se sud ponovo oslonio na iste argumente kao u prethodno ukinutoj presudi. Istakla je da takve aktivnosti, kako tvrdi, nisu zakonom zabranjene niti su propisane kao kažnjive, dodajući da za sada ne postoje ni naznake da će zakonodavac ovu oblast urediti na drugačiji način.

Foto: Kurir Televizija

Advokatica se osvrnula i na obrazloženje presude u kojem su, kako je rekla, kao mogući uzroci tragedije pomenuti igranje video-igara i pretraživanje interneta.

- Danas smo čuli da je igranje igrica, pretraživanje interneta, nekakav uzrok ovog događaja. Ja bih zaista volela da u takvim razlozima pronađemo uzrok ovako strašne tragedije, međutim, nažalost, mislim da ni današnjom presudom apsolutno nismo dobili odgovor na pitanje zašto je maloletnik počinio takav zločin - kaže Irina Borović.

Prema njenim rečima, problem koji je doveo do tragedije mnogo je dublji i ne može biti razrešen isključivo kroz jedan krivični postupak. Najavila je da će odbrana uložiti žalbu na presudu, zbog čega konačan epilog postupka još nije donet.

Kecmanovići osuđeni na ukupno 17 godina zatvora

Viši sud u Beogradu saopštio je da su Vladimir i Miljana Kecmanović proglašeni krivim. Vladimir Kecmanović osuđen je na jedinstvenu kaznu od 14 godina i šest meseci zatvora zbog teškog dela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloletnog lica, dok je Miljana Kecmanović zbog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora. Njihov maloletni sin od 3. maja 2023. godine nalazi se u psihijatrijskoj ustanovi.