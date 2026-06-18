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Danas je Viši sud u Beogradu osudio Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na dve godine i 11 meseci zatvora povodom zločina u OŠ "Vladislav Ribnikar". Tim povodom, u emisiji "Puls Srbije" o ovom nezapamćenom slučaju u Srbiji govorili su Snežana Anđelić psiholog, advokat Kristina Pavlović, pripadnik MUP-a u penziji Miloje Ćirović i Rajko Nedić, glavni urednik Kurira.

Sagovornici su ocenili da je postupak protiv Vladimira i Miljane Kecmanović presedan u domaćem pravosuđu, jer se prvi put na ovakav način razmatraju granice roditeljske odgovornosti za postupke maloletnog deteta.

Presuda kao presedan u srpskom pravosuđu

Govoreći o značaju presude, advokat Kristina Pavlović ocenila je da je reč o slučaju bez presedana.

- Ova presuda i ovaj postupak su presedan u Srbiji. Nažalost, i sam događaj je presedan u Srbiji, ali ovo je prvi postupak koji se tiče granica roditeljske odgovornosti na ovakav način - istakla je Pavlović.

Prema njenim rečima, odluka suda mogla bi da posluži kao smernica za buduće slučajeve.

- Prvi put imamo da se roditeljska odgovornost procenjuje i kažnjava na ovakav način - naglasila je ona.

Kristina Pavlović advokat Foto: Kurir Televizija

Rajko Nedić preneo je i stav Višeg javnog tužilaštva, koje je najavilo žalbu na visinu izrečenih kazni.

- Tužilaštvo je zadovoljno osuđujućom presudom i smatra da su dokazani navodi optužnice, naročito oni koji se tiču zapuštanja deteta. Međutim, uložiće žalbu jer smatra da su samo maksimalne kazne koje je predložilo tužilaštvo zakonite i pravedne - rekao je Nedić.

Da li pravda može da zadovolji porodice žrtava?

Psiholog Snežana Anđelić smatra da nijedna presuda ne može da vrati izgubljene živote, ali da ipak šalje važnu poruku društvu.

- Ne može ta pravda da vam vrati ono što ste izgubili, ali može da da osećaj da živimo u društvu koje adekvatno odgovara na ovakve užase. Da sam na mestu roditelja koji su izgubili dete, ne verujem da bi me ovo u potpunosti zadovoljilo - rekla je ona.

Snežana Anđelić psiholog Foto: Kurir Televizija



Ćirović: Nismo čuli da su prihvatili deo odgovornosti

Na značaj roditeljske odgovornosti ukazao je i pukovnik MUP-a u penziji Miloje Ćirović, koji smatra da tokom suđenja nije bilo spremnosti da roditelji priznaju makar deo svoje odgovornosti.

- Roditelji Kecmanovića jesu se rasplakali, ali ja verujem da su se oni rasplakali nad svojom sudbinom i nad svojom tragedijom, jer su i oni na neki način doživeli tragediju. Ali da budemo ljudi, ni jednog trenutka nismo čuli od njih da kažu: "Jeste, napravili smo neke propuste, snosimo bar deo odgovornosti, deo krivice" - rekao je Ćirović.

On je naglasio da porodica ima ključnu ulogu u odrastanju deteta.

- Sve potiče iz porodice. Roditelj je obaveza. Mora svakog trenutka da zna gde mu je dete, s kim se druži, s kim razgovara. Mora da ima izuzetan odnos sa razrednim starešinom, profesorima i školskim psihologom. Moraju se ljudi baviti decom i konačno da shvate da je najveće bogatstvo koje jedan roditelj može da ima zdravo i vaspitano dete koje će sutra biti dobar član ove zajednice. Sve drugo je neuspeh - poručio je Ćirović.

Foto: Marko Karović, Privatna arhiva

Pritisak na dete i pitanje krivične odgovornosti maloletnika

Govoreći o psihološkom aspektu slučaja, Snežana Anđelić upozorila je na posledice prevelikih očekivanja roditelja.

- U tom uzrastu, kad imate velika očekivanja od deteta i kad vršite ogroman pritisak, dolazi do pucanja. Dete ima prirodnu potrebu da se pomera od roditelja, da ima neki svoj život. Ako roditelji ne znaju kad je vreme da puste, dođe do toga da dete više ne može da izdrži količinu pritiska - rekla je ona.

Osvrnula se i na pitanje spuštanja starosne granice za krivičnu odgovornost maloletnika.

- Ostajem pri stavu da je ipak 14 godina adekvatno, i zbog zrelosti i zbog razvoja. Tu granicu treba da rasprave psiholozi i psihijatri pre pravnika, jer se ona odnosi na psihofizički razvoj, na svest, na shvatanje posledica svog dela i na zrelost - istakla je Anđelić.



Novi detalji iz obrazloženja presude

Posebnu pažnju tokom emisije izazvali su detalji iz obrazloženja presude koje je izneo Rajko Nedić.

- Sud je utvrdio da u komunikaciji između majke i sina nije bilo dovoljno ljubavi, topline i bliskosti. Roditelji nisu razvili odnos koji bi detetu pružio osećaj sigurnosti, a upravo zbog takvih porodičnih odnosa maloletnik je želeo da se skloni od kuće i porodice - rekao je Nedić.

Rajko Nedić glavni urednik Kurira Foto: Kurir Televizija

Prema njegovim rečima, sud je zaključio i da je dečak neposredno pre zločina tražio informacije o doživotnim kaznama, verujući da će nakon izvršenja dela biti zatvoren. Na te navode nadovezala se Kristina Pavlović, koja je ukazala da tokom postupka gotovo da nije bilo dokaza koji bi govorili u prilog tvrdnjama da je porodica funkcionisala skladno.

- Nismo čuli nijednog svedoka koji bi govorio o bliskim odnosima, zajedničkim aktivnostima ili kvalitetno provedenom vremenu sa decom. Takvi svedoci su uobičajeni kada odbrana pokušava da pokaže da su porodični odnosi bili dobri, ali ih u ovom slučaju nije bilo - rekla je Pavlović.



Ćirović: Način pucanja pokazuje ozbiljnu obučenost

Govoreći o samom izvršenju zločina, Miloje Ćirović ocenio je da način na koji je dečak rukovao oružjem pokazuje da nije bio početnik.

- On je za nešto više od dva minuta ispalio veliki broj metaka uz zamenu okvira. To znači da je bio veoma dobro obučen za rukovanje oružjem. Na praktično svaki sekund ispaljivao je po jedan metak, što govori da je posedovao ozbiljno iskustvo i veštinu - rekao je Ćirović.

Prema njegovim rečima, brzina pucanja, zamena okvira i preciznost pogodaka ukazuju da se ne radi o nekome ko je samo povremeno odlazio u streljanu, već o osobi koja je posedovala značajno iskustvo u rukovanju vatrenim oružjem.

Miloje Ćirović pukovnik MUP-a u penziji Foto: Kurir Televizija

Iako nijedna kazna ne može da vrati izgubljene živote niti da ublaži bol porodica stradalih, sagovornici emisije saglasni su da je ovaj postupak postavio važan pravni i društveni presedan, čije će se posledice i značaj analizirati još godinama. Presuda Kecmanovićima tako ostaje jedna od najvažnijih sudskih odluka donetih nakon tragedije koja je zauvek promenila Srbiju.

Podsetimo, maloletni K.K. je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" na Vračaru ubio devetoro učenika i školskog čuvara, dok je više osoba ranjeno. Zbog toga što u trenutku izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina, nije mogao krivično da odgovara, već je smešten u specijalizovanu zdravstvenu ustanovu u kojoj se još uvek nalazi.

02:25 PRESUDA KOJA ĆE UĆI U ISTORIJU SRPSKOG PRAVOSUĐA! Otkrivene ključne činjenice o porodici Kecmanović Izvor: Kurir televizija

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