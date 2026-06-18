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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Surčin doneli su rešenje o zadržavanju V.Š. (41) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvrsio krivično delo nasilje u porodici.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio 06. juna, oko 22.10 časova, na teritoriji GO Surčin.

- Tada je primenom nasilja ugrozio spokojstvo i telesni integritet člana svoje porodice - vanbračne supruge i prekršio mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona kojim se uređuju porodični odnosi odnosno pravnosnažnim rešenjem Trećeg osnovnog suda u Beogradu kojim mu je izrečena mera zabrane prilaska i komuniciranja sa žrtvom - vanbračnom suprugom - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako su dalje naveli u saopštenju, iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem, osumnjičeni je negirao izvršenje krivičnog dela.