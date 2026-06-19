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Vladimir Smiljanić (38) nestao je 8. juna na Drini, odnosno Zvorničkom jezeru, u malozvorničkom selu Velika Reka i od tada mu se gubi svaki trag. Porodica je uputila preko društvenih mreža apel da im se jave svi koji imaju bilo kakvu informaciju, ili primete telo u vodi, ali do danas nema nikakvih vesti.

Ilustracija, Drina Foto: T. Ilić

Tokom potrage je pronađen njegov mobilni telefon u Drini, a na mestu nestanka nađene su i njegove papuče i kačket. U trenutku nestanka Vladimir je na sebi imao drečavo narandžasti šorc.

- Danas je 11. dan, a nemamo apsolutno nikakvih informacija. Vladimir je nestao u Velikoj Reci, 8. juna, taj dan je otišao da se kupa. Ljudi su ga poslednji put videli u 15 do jedan, i poslednji poziv bio je upućen njegovom drugu, da se vraća kući, da nema nikoga na Drini. Posle nekih 45 minuta, kada su naišli neki ljudi, njega već tu nije bilo - kaže Ana Tomić, Vladimirova sestričina, za Kurir.

Vladimir Smiljanić Foto: Printscreen

Kako dodaje, porodica je odmah zvala policiju, a sutradan su na Drinu izašli pripadnici Žandarmerije sa roniocima.

- Žandarmerija i ronioci su jedan dan bili na terenu i nakon toga se više niko nije javio. Jedini trag koji imamo jeste njegov telefon koji je nađen u Drini, ali u policiji sa nama uopšte ne sarađuju, ne obaveštavaju da li su izvukli listing, ništa... Jedino su jedan dan podigli dron, ali telo ne može za dan da ispliva, i da je u Drini ne može za dan da ispliva - priča sestričina i dodaje:

- Majka je išla sa nekim ribolovcem, koji ima unapređeni sonar i obišli su nekih 11 kilometara nizvodno od mesta nestanka, ali bez rezultata. Ne možete da doprete ni do koga, da objasnite da dođu sa tri, četiri čamca, puste sonare, jer policija ne sme da pređe na bosansku stranu, pošto se to smatra narušavanjem državne granice. Prosto, čekaju da telo ispliva i to je to, jednostvano nemamo nikakvih informacija od policije.

Reka Drina Foto: Kurir/T. Ilić

Ana Tomić navodi i da su pokušali da se angažuju kao familija i četiri dana su tragali čamcima, ali od Vladimira, koji inače živi u Beogradu, ima suprugu i ćerkicu od nepune četiri godine, nema ni traga ni glasa.

- Svaki dan čekamo, očekujemo poziv, ali nam se niko ne javlja. Najgora je ova neizvesnost, svesni smo situacije, ali želimo da ga nađemo, da se sahrani, da se zna gde je, a ovako ovo može trajati mesecima ili godinama. Već je prošlo mnogo dana, da je nešto drugo u pitanju, do sad bi se pojavio i javio, a nije. Mislim, u šortsu bez papuča niko ne može da pređe ni 200 metara, a kamoli više - priča ona.

Naša sagovornica kaže da je Vladimir pre nestanka došao kod roditelja i da je često išao na Drinu. Šta se desilo tog 8. juna za sada je nepoznato. Ostaje nada njegovim bližnjima da će uskoro biti nađen i da će bar prestati mučna neizvesnost koja traje već danima.

Slična situacija i na Savi

Slična situacija desila se i 10. maja na Umci kod Beograda, kada je Jovan Tanasijević (29) ušao u Savu da pliva, ali nije izašao. Od tada je prošlo više od mesec dana, a od Jovana nema ni traga. Njegova sestra je na društvenim mrežama uputila javni apel svim grđanima da im pomognu u potrazi i da, ukoliko imaju bilo kakvu informaviju, to prijave policiji.

Jovan Tanasijević Foto: Facebook