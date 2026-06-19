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Maloletni ubica iz Osnovne škole "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. godine u hodniku i kabinetu istorije te škole ubio devet vršnjaka i radnika obezbeđenja, pre zločina je danima pretraživao na internetu "razliku između psihopate i normalnih ludi", kao i "da li i dalje može biti psihopata, iako voli životinje". To je sudija pročitao u obrazloženju presude kojom su njegovi roditelji Vladimir i Miljana Kecmanović osuđeni na ukupno 17 godina i 5 meseci zatvora.

Ovi podaci izneti su u Višem sudu u Beogradu, tokom obrazlafanja presude kojom je njegov otac Vladimir Kecmanović osuđen na 14 i po godina, a majka Miljana Kecmanović na dve godine i 11 meseci zatvora.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kecmanović stigla u Palatu pravde Foto: Petar Aleksić

Sudija je naveo da je maloletnik nakon poslednjeg odlaska u streljanu, u koju ga je vodio otac, na internetu pretraživao teme poput spiskova pucnjava u školama u Sjedinjenim Američkim Državama i najpoznatijih školskih pucača.

- Nakon poslednjeg odlaska u streljanu, pretraživao je spisak pucnjava u školama u Sjedinjenim Američkim Državama, najpoznatije školske pucače - navedeno je u obrazloženju presude.

Prema navodima suda, među internet pretragama nalazile su se i teme koje se odnose na psihološke poremećaje i lične karakteristike.

- Po internetu je pretraživao i kompleks više i niže vrednosti, antisocijalni poremećaj ličnosti, u internet pretrazi je pitao i s obzirom na to da voli životinje da li i dalje može biti psihopata, potom je pretraživao smrtne i doživotne kazne zatvora u Srbiji, kao i razlike između psihopate i normalnih ljudi i najpoznatije školske pucače - rečeno je u sudnici, kada je rečeno da je maloletni ubica gledao i pornogrfaski sadržaj, između ostalog snimak odnosa devojke sa životinjama.

Foto: Privatna Arhiva, Tamara Trajković/Espreso

Kako je navedeno, maloletnik je tokom sudskog postupka koji se u Višem sudu u Beogradu vodio protiv njegovih roditelja, a u kom je on bio svedok, izjavio da o tim temama nije osećao potrebu da razgovara sa drugim osobama.

- O tome kaže, tokom momenta kada je svedočio u ovom postupku, da nije imao potrebu da se ikome obrati - navedeno je.

Veče pre masovnog ubistva

Sud je izneo i podatke o internet aktivnostima neposredno uoči zločina. Prema obrazloženju, veče pre masakra pretraživao je više različitih sadržaja, među kojima su bili i upiti povezani sa nasilnim sredstvima i bezbednosnim procedurama.

- Veče pre masakra od 20 časova pretraživao je na internetu kako se prave Molotovljevi kokteli, Ministarstvo odbrane Ukrajine, gejmerske tastature, smrtne kazne, "mekbuk" i da li se brava može otvoriti pištoljem? - naveo je sudija.

Ovi podaci predstavljaju deo dokaza koje je sud razmatrao tokom postupka protiv roditelja maloletnog počinioca masakra, a koji su sada osuđeni prvostepenom presudom.

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao, maloletni ubica je istražiteljima jednom prilikom rekao da je pretraživao doživotne robije u Srbiji iz razloga što je želeo da zna šta ga čeka.

- Nisam znao da neću odgovarati, mislio sam da hoću, zbog toga sam na internetu gledao da li mogu da budem osuđen na doživotnu robiju. Želeo sam da znam šta me čeka - navodno je, kako smo ranije pisali, rekao istražiteljima učenik škole "Vladislav Ribnikar" koji je u vreme zločina imao 13 godina zbog čega njemu ne može da se sudi.