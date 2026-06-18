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Tokom prva tri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja se sprovodi u okviru organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), pripadnici Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije isključili su iz saobraćaja 623 vozačazbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i 30 vozača zbog upravljanja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

- Od početka akcije kontrolisano je više od 26.000 vozača, a pored navedenih prekršaja otkriveno je i oko 8.000 drugih prekršaja - navodi se na Instagram stranici MUP Srbije.

Iz MUP podsećaju da će u petak, 19. juna, širom Evrope biti sprovedena akcija "Alcohol & Drugs Marathon", tokom koje će u kontroli saobraćaja biti angažovani svi raspoloživi alkometri i uređaji za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci.

- Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol ili psihoaktivne supstance. Odgovornim ponašanjem čuvamo svoj život i živote drugih učesnika u saobraćaju - navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

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