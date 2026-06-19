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Tokom obrazlaganja presude Vladimiru i Miljani Kecmanović, sudija je danas detaljno obrazložio rekonstrukciju događaja koji su prethodili masakru u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" 3. maja 2023. godine, kao i sam tok zločina u kojem je maloletni ubica usmrtio devet vršnjaka i radnika obezbeđenja.

Foto: Nenad Kostić, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Privatna Arhiva

Kako je navedeno u sudnici, odluku da izvrši masovno ubistvo doneo je dve do tri nedelje pre zločina. Tada je napravio spisak dece koju je planirao da ubije, kao i skicu škole. Sudija je naveo da je utvrđeno da je maloletnik inspiraciju pronašao u slučaju masakra u srednjoj školi "Columbine" u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Dečak ubica je tokom svog svedočenja naveo da je inspiraciju našao u filmu "Columbine", gde su dvojica učenika izvršila masovno ubistvo u školi - rečeno je tokom obrazloženja presude. Nekoliko dana pre zločina počeo je pripreme. Kako je rečeno u sudnici, on je najpre, par dana ranije, pokrio kamere u stanu kako bi mogao nesmetano da traži oružje.

- Popeo se na stolicu, mahao u kameru i prekrio je majicom, čime je onesposobio snimanje. Pokrio je kamere kako bi mogao da traži oružje i utvrdi gde se ono nalazi - navedeno je u sudnici.

Oružje koje je pronašao u stanu je, kako je utvrđeno, skrivao u fioci radnog stola sve do dana kada ga je poneo u školu.

Poneo u školu 92 metka

Veče uoči masakra proveo je budan gotovo do zore. Kobnog jutra, 3. maja, iz stana su najpre izašli njegov otac Vladimir Kecmanović, koji je otišao na posao, a potom i majka Miljana sa ćerkom. Sve ovo svedoči i o samom odnosu u porodici Kecmanović koja godinama stoji iza stava da su oni porodica puna ljubavi, brige i poštovanja, a o čemu su govorili i pred ovim sudom u svojoj odbrani.

- Tog jutra Miljana Kecmanović je sa ćerkom izašla iz stana, iz kog je ranije izašao i Vladimir kada je otišao na posao. Nijedno od njih nije proverilo da li je dečak otišao u školu - naveo je sudija. Pre nego što je krenuo ka školi, maloletnik je fotografisao oružje koje je poneo sa sobom. U rancu je imao dva pištolja i ukupno 92 metka.

- Ukupno 92 metka je poneo u školu, a imao je u planu da iskoristi sve - rečeno je tokom obrazloženja.

Započeo krvavi pir

U 8.31 čas njegova majka poslala mu je poruku: "Jesi li uspeo da stigneš na prvi čas?"Samo sedam minuta kasnije počeo je masakr.

Prema rekonstrukciji događaja, u 8.38 časova izvadio je pištolj i ispalio prvi metak u radnika obezbeđenja Dragana Vlahovića. Zatim je pucao na učenice koje su se nalazile u holu škole.

- U prvim trenucima ispalio je 21 metak, od kojih je 16 pogodilo žrtve - naveo je sudija.

Pucao je i na jednog učenika koji je bežao niz hodnik, ali ga nije pogodio. Nakon toga ušao je u kabinet istorije, gde je nastavio krvavi pir.

- U kabinetu istorije ispalio je 45 projektila i izazvao opasnost za sve prisutne - rečeno je u sudnici.

Foto: Zorana Jevtić

Tokom pucnjave iz učionice su kroz prozor uspeli da pobegnu student na praksi, dva dečaka i jedna devojčica. Maloletnik je kasnije opisao svoje postupke pred istražiteljima.

- Nasumično sam pucao i ništa mi se nije otelo kontroli - rekao je ranije, dok su učenici koji su preživeli masakr rekli svojim roditeljima nakon užasa da je dečak ubica tokom krvavog pira izgledao potpuno hladnokrvno,

- Izgledao je kao robot, kao đavo, bez ijedne grimase, potpuno hladnokrvan - ispričala su preplašena deca.

Prema podacima koje je danas izneo sudija, od prvog ispaljenog metka do izlaska kroz prozor škole prošla su svega dva minuta i jedna sekunda, a nakon pucnjave, maloletni ubica je skočio kroz prozor škole u dvorište.

- Potom je trčao prema drvetu, rukama se uhvatio za lice, a zatim otišao do drugog kraja dvorišta i pozvao policiju. Policajcima je rekao da je pucao i da je ranio ljude, ali da ne zna koga. Rekao je da je to uradio jer je psihopata - naveo je sudija.

Kako je i sam maloletni ubica rekao tokom svog svedočenja, policiju je pozvao jer je smatrao da je to ispravno, ali i zato što se plašio da bi neko mogao da ga povredi. Nakon dolaska policije mirno se predao.

"Znao je da će biti zatvoren posle masakra, želeo je da se skloni od porodice"

Miljana Kecmanović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Prema navodima suda, jedan od motiva za zločin bio je osećaj odbačenosti koji je, kako je tvrdio, maloletni ubica, osećao godinama.

- Motiv je prouzrokovan osećajem odbačenosti. Taj osećaj je imao i u šestom i u sedmom razredu. Njegovoj majci je bilo najvažnije da bude najbolji. Nezadovoljstvo majke takođe je uticalo na njega. Znao je da će posle ovoga biti zatvoren i želeo je da se skloni od porodice - naveo je sudija.

Sudija je danas podsetio i da je maloletnik tokom postupka tvrdio da je bio odbačen od vršnjaka, kao i da je upravo u tome video motiv za zločin.

- Imao je strah od majke. Poželeo je da je pozove tog dana, ali je ipak izabrao da počini masakr pre nego što joj se obrati - zaključeno je tokom obrazlaganja presude.