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Muškarac iz Bečmena preminuo je danas oko 15.30 sati dok je kopao septičku jamu, nezvanično se saznaje.

Kako se saznaje, tragedija se dogodila u dvorištu njegove porodične kuće.

- Dok je kopao septičku jamu njemu je pozlilo i preminuo je - kaže izvor.

Na lice mesta izašla je ekipa Hitne pomoći koja je mogla samo da konstatuje smrt muškarca iz Bečmena.

O tragičnoj smrti obaveštene su nadležne institucije.

Kurir.rs/Blic

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