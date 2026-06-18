Muškarac iz Bečmena preminuo je danas popodne tokom kopanja septičke jame u dvorištu svoje porodične kuće.
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MUŠKARAC IZNENADA PAO MRTAV U DVORIŠTU SVOJE KUĆE: Tragedija u Bečmenu, čovek prethodno kopao septičku jamu
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Muškarac iz Bečmena preminuo je danas oko 15.30 sati dok je kopao septičku jamu, nezvanično se saznaje.
Kako se saznaje, tragedija se dogodila u dvorištu njegove porodične kuće.
- Dok je kopao septičku jamu njemu je pozlilo i preminuo je - kaže izvor.
Na lice mesta izašla je ekipa Hitne pomoći koja je mogla samo da konstatuje smrt muškarca iz Bečmena.
O tragičnoj smrti obaveštene su nadležne institucije.
Kurir.rs/Blic
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