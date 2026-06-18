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Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas policijsku stanicu, gde je razgovarao sa načelnikom Policijske uprave Prokuplje, a Sektoru za vanredne situacije predao još jedno vatrogasno vozilo.

- Danas sam obišao Policijsku upravu Prokuplje, s tim što je poseban naglasak na Sektoru za vanredne situacije i samim tim na opštem stanju preventive, odnosno pripremljenosti za pojave ekstremnog karaktera kojih je nažalost svake godine sve više. Bili smo svedoci da je prošle godine Toplički okrug pretrpeo jednu od najvećih šteta u Srbiji. U samo jednom danu, 7. jula prošle godine bilo je prijavljeno više od 600 požara na teritoriji Srbije - naveo je Dačić na Instagramu.

Foto: Mup

On je dodao da Sektor za vanredne situacije na teritoriji ovog okruga ima 81 pripadnika i 27 vozila, da su danas dobili 28. vozilo i biće ove godine primljeno još šestoro pripadnika ovoga sektora.

Foto: Mup