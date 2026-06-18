URUČENO JEDNO VATROGASNO VOZILO Dačić u Prokuplju najavio jačanje Sektora za vanredne situacije
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obišao je danas policijsku stanicu, gde je razgovarao sa načelnikom Policijske uprave Prokuplje, a Sektoru za vanredne situacije predao još jedno vatrogasno vozilo.
- Danas sam obišao Policijsku upravu Prokuplje, s tim što je poseban naglasak na Sektoru za vanredne situacije i samim tim na opštem stanju preventive, odnosno pripremljenosti za pojave ekstremnog karaktera kojih je nažalost svake godine sve više. Bili smo svedoci da je prošle godine Toplički okrug pretrpeo jednu od najvećih šteta u Srbiji. U samo jednom danu, 7. jula prošle godine bilo je prijavljeno više od 600 požara na teritoriji Srbije - naveo je Dačić na Instagramu.
On je dodao da Sektor za vanredne situacije na teritoriji ovog okruga ima 81 pripadnika i 27 vozila, da su danas dobili 28. vozilo i biće ove godine primljeno još šestoro pripadnika ovoga sektora.
- Takođe, imao sam sastanak i sa predstavnicama državne vlasti, odnosno lokalnih samuprava gde su bili i moj kolega ministar Novica Tončev, narodni poslanik Darko Laketić, načelnik okruga Zlatan Miljaković, predsednici opština, gradova, kao i predstavnici dobrovoljnih vatrogasnih društva, sa kojima je razgovarano o svim izazovima i pripremama za sledeću godinu. Stacioniraćemo jedan helikopter za gašenje požara u Nišu, kako bismo skratili rok za intervenciju i kako bismo sprečili situaciju da zbog vremenskih uslova helikopter ne može da dođe iz Beograda. Biće stacionirani i dronovi koji će osmatrati teren, zbog mogućih situacija da negde nema naseljenog stanovništva i da ne postoji informacija o svemu tome - rekao je Dačić.