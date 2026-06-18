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O ovom detalju govorila je u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji urednica i voditeljka emisije "Crna hronika" Slađana Nedeljković, koja je pratila suđenje od početka.

- Jedan jako bitni detalj, ovim ću zaključiti, činjenica da je, kako je sudija u obrazloženju naveo, dečak razmišljao da pre samog masakra pozove svoju majku i da joj kaže šta planira da uradi, a odbio je u sebi jer smatra da ga ona ne bi razumela, dovoljno govori o tome kakav su odnos i kolika je odgovornost ovih roditelja prema onome što se dogodilo svima nama tog 3. maja - rekla je Nedeljković.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na 14 godina i šest meseci zatvora, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dve godine i 11 meseci zatvora. Sud je utvrdio da su roditelji grubo zanemarili psihičko i emocionalno stanje svog sina, propustili da mu pruže adekvatnu psihološku pomoć, ali i da prepoznaju ozbiljne znakove upozorenja koji su prethodili masakru u kojem je ubijeno devet učenika i školski čuvar.

Izricanje presude trajalo skoro 3 sata

Govoreći o obrazloženju presude, Nedeljković je istakla da je izricanje trajalo gotovo tri sata, jer je sudija detaljno obrazložio sve okolnosti i dokaze.

- Skoro tri sata trajalo je izricanje presude, ali u to bih uračunala i obrazlaganje do detalja svih okolnosti i svih stavki iz optužnice i izrečene presude - navela je ona.

Posebno je ukazala na propuste roditelja koji su, prema njenim rečima, morali da primete šta se dešava sa njihovim sinom.

- Činjenica da roditelji odgovornog dečaka nisu primetili da on do 5.30 ne spava, da priprema ovo što će učiniti i da je 1. maja, dva dana pre zločina, izvadio očeve pištolje iz kofera govori sama za sebe - rekla je Nedeljković

00:21 "DEČAK UBICA PRE MASKRA RAZMIŠLJAO DA POZOVE MAJKU, ALI NIJE IZ OVOG RAZLOGA" Nove informacije u slučaju Ribnikar Izvor: Kurir televizija

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Kako je dodala, tokom postupka otkriven je i niz novih detalja.

- Od iznošenja završnih reči dobili smo informaciju da su u hodniku stana imali video-nadzor. On je kameru pokrio majicom, potom izvadio dva pištolja, a u kaseti u kojoj su se nalazili bilo je više od 900 metaka municije kojom je kasnije raspolagao kada je 3. maja otišao u školu i počinio masakr - ispričala je ona.

Nedeljković smatra da je jedna od najvažnijih poruka ovog sudskog postupka upravo pitanje roditeljstva.

- Na kraju ove sudske odluke moramo da sumiramo i shvatimo da obrazovati dete nije isto što i vaspitati. Mislim da je to glavna poruka ovog suđenja. Sa decom treba razgovarati i na vreme primetiti da li se uklapaju ili ne uklapaju u društvo i zbog kojih razloga se ponašaju na određeni način - naglasila je.

"Poenta nije samo da neko odgovara, već da saznamo šta se zapravo dogodilo i zašto"

Advokat Nikola Nikodinović, koji je takođe gostovao u emisiji, rekao je da javnost još uvek ne zna sve činjenice koje su iznete tokom postupka.

- Ovom postupku ne nedostaju činjenice. Naprotiv, još makar 50 odsto činjenica postoji koje uopšte nisu pomenute ni danas ni prilikom iznošenja završnih reči. Kada postupak bude pravnosnažno okončan i spisi postanu dostupni javnosti, tada će biti mnogo jasnije sa čim smo kao društvo zapravo imali posla - rekao je Nikodinović.

On je dodao da, bez obzira na visinu kazni, presuda sama po sebi neće zatvoriti ovu tragediju.

- Kakva god bila konačna presuda, to neće vratiti tu decu niti će društvu vratiti ono što je izgubilo. Poenta nije samo da neko odgovara, već da saznamo šta se zapravo dogodilo i zašto - poručio je advokat.

Foto: Nemanja Nikolić

Specijalni pedagog Nataša Andonovski ocenila je da ovaj slučaj pokazuje koliko je važno na vreme prepoznati probleme kod dece, ali i koliko roditelji često nisu u stanju da ih uoče.

- Roditelj je poslednji koji prepozna problem kod svog deteta. Ako ga vi kao komšija, nastavnik ili prijatelj prepoznate i kažete roditelju, vrlo često će vas roditelj napasti. Roditelj jednostavno ne može da vidi loše u svom detetu, za sve ima neko opravdanje - rekla je Andonovski.

Ona je zaključila da roditeljstvo nije samo biološka uloga.

- Nije svako bogom dan da bude roditelj. Roditeljstvo se ostvari, ali znate koliko ljudi uopšte ne znaju da budu roditelji? - poručila je specijalni pedagog.

Foto: Kurir Televizija

Maloletni ubica zločin počinio za 2 minuta i 1 sekund

Podsetimo, Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka ubice, izrečena je presuda u Višem sudu u Beogradu.

Otac maloletnog ubice dobio je kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a majka je osuđena na kaznu zatvora od 2 godine i 11 meseci. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu Nenad Stefanović najavio je žalbu na visinu izrečenih kazni.

Roditelji su osuđeni jer su grubo zanemarili psihičko i emocionalno stanje svog sina, propustili su da mu pruže psihološku pomoć i da ga vaspitaju. Zapuštenost u vaspitanju, kakva se ogleda kod maloletnog ubice, nije nastala odjednom, već je posledica dugotrajnog propusta roditeljskog nadzora, emocionalnog razvoja deteta, propusta kontrole njegovog ponašanja i neprepoznavanja ozbiljnih upozoravajućih znakova.

Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolic, Petar Aleksić