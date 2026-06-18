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Suzana Stanković Čikić, majka dečaka Andrije Čikića, koji je ubijen u masakru u OŠ Ribnikar u Beogradu 3. maja 2023. godine, ispričala je šta joj je maloletni ubica rekao kada je razgovara sa njim, navodeći da je zadovoljnna današnjom presudom njegovim roditeljima Vladimiru i Miljani Kecmanović.

- Pitala sam ga zbog čega je to učinio, na šta je on odgovorio da ne ume da objasni. Pitala sam ga na osnovu čega je pravio spisak dece za odstrel, na šta je on rekao da je spisak pravio na osnovu toga za koje dete je smatrao da je okej da puca u njega. Na moje pitanje zašto je mislio da je bilo okej da puca u bilo koga od njih, on je takođe rekao da ne ume da objasni - ispričala je majka.

Ona je komentarisala i ono što je javnost mogla da čuje danas na suđenju, a to je njegov doživljaj neprihvaćenosti.

- Zapravo, on realno nije bio neprihvaćen, posebno u VII 2. To i njegovi roditelji sami kažu, on je izlazio sa drugarima iz razreda, razmenjivao Viber poruke, oni su njemu pomagali kada nije, bio u školu da dobije zadatke koje su oni radili. Neki od dečaka su čak smatrali, smatrali da je on njima najbolji drug - rekla je Suzana.

Foto: Nenad Kostić

Ona je navela da je takođe pitala maloletnog ubicu šta on misli o tim dečacima koji su zapravo dolazili kod njega i u kuću i posećivali ga.

- On je rekao: 'Ništa posebno'. Kakvi su mu oni drugovi? 'Ništa naročito'. Da li znaš da su oni mislili da si ti njima najbolji drug? 'Nisam to znao.' Ali u njih je pucao. Jedan od tih dečaka je sada na lečenju, van Srbije, a drugi je pukim slučajem ostao živ - ispričala je.

- I ono što je stravično jeste da je rekao da je jednog, u jednom trenutku, odustao od spiska i rešio da ih ubije što više. Na jednom od ročišta ja sam pokazala malo razumevanja za njega, u želji da shvatim šta se sa njim desilo tog dana, na šta je on meni dao odgovore o odnosima njegovim sa roditeljima, o tome kako je doživljavao pritiske majke, a majka koja je insistirala na tome da on bude najbolji - rekla je Suzana.

- On je rekao da on nije u stanju bio da bude najbolji, da je u jednom trenutku odustao i da je to što je ona bila tako zahtevna i tako oštra prema njemu imalo uticaja na to što je uradio 3. maja. Ono što je meni šokantno jeste da je on u jednom trenutku rekao da je on mislio da će biti na neki način kažnjen, da će biti na neko vreme zatvoren, ali da je uprkos tome hteo da izvrši ovo delo, prihvatajući posledice, ali i želeći da bude zatvoren, zato što je želeo da pobegne od svih i od svoje porodice. Znači, on je želeo da ode u zatvor. Zatvor mu je bio draži od njegove porodice. Tako da ne možemo da pričamo o ljubavi i toplini, nijedno dete ne beži iz porodice u kojoj vlada ljubav i toplina i razumevanje -navela je majka ubijenog dečaka.

Suzana je rekla da se nakon tragedija trudim da živi dostojanstveno.

- Da živim i budem majka koja će služiti na čast Andriji Čikiću, mom sinu. On je bio ponosan na svoju majku, a njegova majka beskrajno ponosna na njega. I ja želim da to očuvam, želim da živim smisleno. I moja profesija je humana, i ako ja pomognem jednoj osobi u psihoterapijskom procesu, to je melem i za moju dušu - rekla je Suzana.

Govoreći o presudi, rekla je da pravde za 10 ugašenih života nema i da niko neće odgovarati za ubistvo.

- Ali danas je doneta presuda kojom sam veoma zadovoljna i to je praktično maksimalna presuda koja je prema našem zakonu moguća za dela koja se Miljani i Vladimiru Kesmaniću stavljaju na teret - rekla je ona.