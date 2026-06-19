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Još dva muškarca uhapšena su juče u Novom Sadu u okviru istrage protiv još 12 osoba, među kojima je i pripadnik MUP-a, zbog davanja lažnih identiteta kriminalcima, stranim državljanima, a koji su bili na Interpolovim crvenim poternicama zbog izvršenja najtežih oblika krivičnih dela.

Kako se navodi, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu izdalo je nalog za hapšenje S.A. zbog podstrekavanja na izvršenje krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja i krivičnog dela Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja, dok je B.Š. uhapšen zbog podstrekavanja na izvršenje krivičnog dela Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Ova istraga ujedno je otvorila i jedno od najvažnijih bezbednosnih pitanja - koliko su državne baze podataka zaista zaštićene od unutrašnjih zloupotreba? Dok istraga traje i nadležni proveravaju obim zloupotreba, iz Novog Sada stižu i nove informacije o toku postupka i daljim potezima tužilaštva.

Keneški: Građani se pitaju da li su njihovi podaci bezbedni

Govoreći o najnovijim saznanjima, novinarka Staša Keneški istakla je da hapšenja predstavljaju samo nastavak istrage koja traje već duže vreme.

- Ono što možda nije dovoljno naglašeno jeste da ovo nije nešto što je počelo juče. Juče su uhapšena dvojica muškaraca, ali ono što smo saznali dovelo je do toga da se građani zapitaju koliko su njihovi podaci danas bezbedni. Oni su, kako se sumnja, dolazili do novih biometrijskih podataka kako bi određena lica mogla da dobiju pasoše Republike Srbije. Pretpostavlja se da su takve dokumente koristili pripadnici kriminalnih grupa, posebno oni koji su se nalazili na međunarodnim poternicama - navela je Keneški.

Staša Keneški novinar Kurira Foto: Kurir Televizija

Prema njenim rečima, dobijanjem novih identiteta i pasoša, osumnjičeni su mogli da prelaze granice predstavljajući se kao druga lica. Posebnu zabrinutost, kako kaže, nije izazvala samo činjenica da su kreirani novi identiteti, već pitanje da li su podaci građana Srbije na bilo koji način kompromitovani.

- Građane sada zanima da li su njihovi podaci bezbedni, da li postoji bilo kakav rizik prilikom korišćenja pasoša i da li je moguće da se zbog ovakvih zloupotreba pojave dodatne bezbednosne provere. To su pitanja na koja će stručnjaci i nadležne institucije morati da daju odgovore - rekla je Staša.

Ona je dodala da se očekuje nastavak istrage i mogućnost novih hapšenja.

- Ovo gotovo sigurno nije kraj. Istraga se nastavlja i pretpostavlja se da bi moglo biti još hapšenja. Za sada nema zvaničnih informacija da li je u sve bio umešan samo jedan pripadnik MUP-a ili je mreža bila šira, ali upravo to je jedan od pravaca u kojima se istraga trenutno kreće - zaključila je ona.

03:27 PALI ZBOG LAŽNIH IDENTITETA! Kriminalcima sa Interpolovih poternica sređivali srpske pasoše? Izvor: Kurir televizija

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