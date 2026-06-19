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Nova hapšenja u aferi lažnih identiteta za osobe sa Interpolovih poternica otvorila su brojna pitanja o bezbednosti državnih institucija, zaštiti ličnih podataka građana i mogućim propustima unutar sistema. Istraga koja se vodi u Novom Sadu ukazala je na sumnje da su pripadnici organizovanih kriminalnih grupa uz pomoć insajdera dolazili do novih identiteta i srpskih putnih isprava, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.

Koliko je ovakav slučaj opasan po bezbednosni sistem države, da li su podaci građana ugroženi i na koji način organizovani kriminal uspeva da prodre u institucije koje bi trebalo da ga sprečavaju, u emisiji "Redakcija" govorili su advokatica Jovanka Zečević i Dejan Milutinović iz Strukovnog udruženja sektora bezbednosti.

Organizovani kriminal ne postoji bez korupcije

Govoreći o povezanosti organizovanog kriminala i korupcije, Dejan Milutinović istakao je da je gotovo nemoguće govoriti o ozbiljnim kriminalnim strukturama bez prisustva korupcije u određenim segmentima sistema.

- Kada pričamo o organizovanom kriminalu, ne možemo da ga posmatramo odvojeno od korupcije. Korupcija i organizovani kriminal su sastavni deo svakog društva i ne postoji država koja je potpuno imuna na te pojave. Ključno je da postoji preventiva i brza reakcija institucija kako bi se takve pojave držale pod kontrolom. Organizovani kriminal ne može potpuno da se iskoreni, ali može da se svede na nivo koji društvo može da podnese - rekao je Milutinović.

Dejan Milutinović sektor za bezbednost Foto: Kurir Televizija

On je podsetio da se sa sličnim problemima suočavaju i mnogo razvijenije zemlje, navodeći kao primer nedavne akcije protiv mafije u Italiji.

- Nedavno smo imali velike akcije hapšenja u Italiji usmerene protiv mafijaških grupa. Među uhapšenima nije bio mali broj ljudi zaposlenih u državnim institucijama. To pokazuje da problem infiltracije kriminala u državni aparat nije specifičan samo za jednu zemlju, već predstavlja izazov sa kojim se suočavaju brojna društva. Opasnost nastaje kada kriminal postane način funkcionisanja ili deo kulturnog obrasca društva. Ukoliko se korupcija, zloupotreba službenog položaja i organizovani kriminal ne suzbijaju kontinuirano i odlučno, oni vremenom prodiru duboko u institucije i svakodnevni život građana - naveo je on.

Ključ je u brzoj reakciji države i pravosuđa

Advokatica Jovanka Zečević osvrnula se na pravni aspekt slučaja, ističući da se prema dosadašnjim informacijama osumnjičenima na teret stavljaju krivična dela zloupotrebe službenog položaja, ali i podstrekavanja na overavanje neistinitog sadržaja.

- Kada pogledate zakonske odredbe, postoje jasno propisane kazne za ovakva dela, ali je mnogo važnije pitanje koliko će postupak biti efikasan i koliko brzo će pravosuđe reagovati. Građane danas najviše brine činjenica da je, prema navodima istrage, sve ovo trajalo godinama pre nego što je otkriveno. Kada imate korupciju koja funkcioniše duži vremenski period, vrlo često dolazi do stvaranja lanca učesnika koji imaju interes da sistem ostane zatvoren. Tada otkrivanje ovakvih zloupotreba postaje mnogo složenije jer svako štiti onog drugog, a istovremeno je i sam na neki način uključen u nezakonite aktivnosti - objasnila je advokatica.

Jovanka Zečević advokatica Foto: Kurir Televizija

Govoreći o kaznenoj politici, Zečević je navela da zakoni predviđaju različite kazne u zavisnosti od uloge osumnjičenih, visine pribavljene koristi i posledica koje su nastale. Ipak, prema njenim rečima, mnogo važnije od same zatvorske kazne jeste pitanje oduzimanja imovine stečene izvršenjem krivičnih dela.

- Ukoliko je neko zloupotrebom službenog položaja stekao ogromnu imovinsku korist, onda nije dovoljno samo da bude osuđen. Suština je da mu se ta imovina efikasno oduzme. Tek tada se šalje jasna poruka da se kriminal ne isplati i da niko ne može da zadrži ono što je stekao nezakonitim putem - naglasila je Zečević.

Ona smatra da upravo sistem oduzimanja nezakonito stečene imovine mora biti još efikasniji kako bi imao preventivni efekat.

- Građani moraju da vide da svako ko je zloupotrebio položaj, učestvovao u korupciji ili ostvario milionsku korist kroz kriminal na kraju ostaje bez te imovine. To je jedna od najvažnijih poruka koje pravosudni sistem može da pošalje i potencijalnim budućim počiniocima ovakvih dela - zaključila je Zečević.

Podsetimo, istraga u ovom slučaju pokrenuta je nakon sumnji da su pojedini pripadnici organizovanih kriminalnih grupa i strani državljani za kojima su bile raspisane nacionalne i međunarodne poternice dolazili do lažnih identiteta i biometrijskih dokumenata Republike Srbije. Prema dosadašnjim saznanjima, osumnjičeni policijski službenik je, zloupotrebom službenog položaja i pristupom bazama podataka MUP-a, navodno dostavljao poverljive informacije i omogućavao kreiranje uslova za izdavanje dokumenata sa lažnim identitetima.

Istraga je do sada obuhvatila više osoba osumnjičenih da su učestvovale u pribavljanju i overavanju dokumentacije na osnovu koje su izdavana biometrijska dokumenta Srbije. Nadležni organi nastavljaju prikupljanje dokaza kako bi utvrdili pun obim zloupotreba, kao i eventualnu umešanost drugih lica u ovu organizovanu kriminalnu mrežu.

02:34 ZEČEVIĆ I MILUTINOVIĆ o aferi lažnih identiteta: Korupcija i kriminal idu ruku pod ruku Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs