Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane na novu fišing prevaru koja se širi putem aplikacije Mesindžer (Messenger).

- Građanima stižu poruke navodno od Meta AI, Fejsbuk podrške ili drugih Meta servisa, u kojima se tvrdi da će njihov Fejsbuk nalog biti ugašen ili ograničen ukoliko hitno ne izvrše "verifikaciju - saopštavaju iz MUP.

Kako dalje navode, uz poruku se najčešće dostavlja PDF dokument, poput "ZAPOČNI_PROVERU", a njegovim otvaranjem korisnik može biti preusmeren na lažnu internet stranicu namenjenu krađi lozinki, pristupnih podataka i drugih osetljivih informacija.

- Ne otvarajte PDF dokument, ne klikćite na linkove iz poruke, ne unosite lozinke, kodove za prijavu niti podatke o platnim karticama. Naglaṣ̌avamo verifikacija Fejsbuk naloga ne vrši se putem nasumično poslatih Messenger poruka i PDF dokumenata. Gramatičke greške, stvaranje osećaja hitnosti i pretnje gašenjem naloga najčešći su pokazatelji prevare - objašnjavajau iz MUP i dodaju:

- Ukoliko ste već otvorili prilog ili uneli podatke odmah promenite lozinku, proverite aktivne sesije na nalogu, uključite dvofaktorsku autentifikaciju. Ukoliko ste ostavili podatke o platnoj kartici bez odlaganja kontaktirajte banku.