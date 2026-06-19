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Saobraćaj na mostu preko Tise u Senti obustavljen je nakon saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala dva teretna vozila. Do incidenta je došlo prilikom mimoilaženja kamiona, kada je došlo do kontakta, nakon čega je jedno vozilo udarilo u stub mosta, a teret se rasuo po kolovozu.

Prema informacijama iz policije, nezgoda se dogodila oko 8.20 časova.

- Prilikom mimoilaženja dva teretna vozila došlo je do kontakta, usled čega se jedan kamion zaneo i gotovo prevrnuo. Teret koji je prevozio završio je na kolovozu, pa je bilo neophodno obustaviti saobraćaj radi njegovog uklanjanja - navode iz policije.

Foto: Viber grupa Patrola 0-24 h

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti potvrđuju da je do nezgode došlo na mostu preko Tise i ističu da je pričinjena velika materijalna šteta.

- Jedan kamion je udario u stub mosta. Oštećeni su i vozilo i deo konstrukcije, dok se pesak koji je prevožen rasuo po kolovozu. Saobraćaj je trenutno u prekidu, a policija obavlja uviđaj - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako se navodi, jedan od vozača požalio se na povrede i zatražio lekarski pregled, ali za sada nema informacija o težini eventualnih povreda.

Foto: Viber grupa Patrola 0-24 h

Nadležne službe rade na uklanjanju posledica nezgode, nakon čega se očekuje da saobraćaj najpre bude uspostavljen jednom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila.