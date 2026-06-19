Policija i tužilaštvo obavili su uviđaj, a telo je upućeno na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti zaposlenog.
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U pogonu kompanije "Linglong" u Zrenjaninu prijavljena smrt ruskog državljanina zaposlenog u fabrici
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Sinoć oko 21 čas u pogonu kompanije "Linglong" u Zrenjaninu prijavljena je smrt jednog zaposlenog, potvrđeno je iz Policijske uprave Zrenjanin.
Na lice mesta odmah su izašli pripadnici policije i nadležnog tužilaštva, koji su obavili uviđaj. Kako je saopšteno, telo preminulog upućeno je na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.
Prema nezvaničnim informacijama, reč je o radniku koji je bio ruski državljanin i bio uredno prijavljen.
U istragu su uključeni i inspektori rada, koji utvrđuju sve okolnosti pod kojima je došlo do smrti zaposlenog. Nakon završenog uviđaja, o slučaju su obavešteni i nadležni organi.
Kurir.rs / RTS / Blic
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