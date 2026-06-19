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Policijski službenici NCB Interpola Podgorica – FAST tima za ciljano traganje, uz asistenciju pripadnika Posebne jedinice policije, su sinoć uspešno realizovali ekstradiciju člana jedne organizovane kriminalne grupe iz Kraljevine Španije u Crnu Goru, saopšteno je iz crnogorske policije.

Kako crnogorski mediji nezvanično saznaju, radi se o Damiru Frključiću (43), pripadniku škaljarskog klana, odnosno njegovom ogranku kojim, navdono, rukovodi Nikšićanin Radomir Boban Baćović, za kojim crnogorska policija traga.

00:09 Damir Frljukčić izručen iz Španije u Crnu Goru Izvor: Uprava Policije Crne Gore

- Operativci FAST tima su sinoć, oko ponoći, uspešno realizovali ekstradiciju crnogorskog državljanina D.F. (43), člana jedne organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore. Za ovim licem je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga - saopšteno je iz crnogorske policije:

- Podsećamo da je D.F. u junu 2025. godine lociran i lišen slobode u Barseloni, u okviru koordinisane međunarodne operacije realizovane kroz intenzivnu saradnju FAST timova za ciljane potrage i razmenu operativnih i obaveštajnih podataka između nadležnih organa Crne Gore i Kraljevine Španije. Zahvaljujući efikasnoj međunarodnoj policijskoj saradnji, ovo lice je identifikovano, locirano i lišeno slobode.

NCB Interpola Podgorica, kako dalje navode u saopštenju, kontinuirano ostvaruju zapažene rezultate samostalno i kroz svakodnevnu saradnju sa partnerskim službama i specijalizovanim timovima za ciljane potrage širom Evrope i sveta, jačajući na taj način svoju ulogu u međunarodnoj borbi protiv organizovanog kriminala.

1/6 Vidi galeriju Izručenje Damira Frključića Foto: Uprava policije Crne Gore

Imenovani će biti sproveden od strane službenika NCB Interpol-a Podgorica Višem sudu u Podgorici na dalje postupanje.

Podsetimo, Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore sumnjiči Bobana Baćovića da je organizovao kriminalnu grupu koja je u protekloj deceniji švercovala drogu. Krivičnom prijavom tada su obuhvaćeni odbegli Baćović, Damir Frljučkić, Subotičanin Alen Kurina i Podgoričanin Vjekoslav Vjeko Lambulić, koji se od oktobra 2023. nalazi u spuškom pritvoru. Početkom aprila prošle godine, u Crnoj Gori su uhapšeni navodni pripadnici tog klana, Danilovgrađani Miloš Lalević i Igor Vujošević.

Crnogorske Vijesti su ranije objavljivale da je Boban Baćović u drugoj polovini 2022. godine, navodno, preuzeo škaljarski klan.

- Grupa je, kako se sumnja, vrbovala nepoznato lice u Južnoj Americi, sa zadatkom da obezbeđuje unošenje opojne droge na brodove privrednih društava "CMA MSC", koji plove za Evropu - navodi se u naredbi o istrazi, a ranije je prenosio Dan.

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je Miloša Lalevića i Igora Vujoševića.