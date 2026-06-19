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Tri godine nakon tragedije koja je zauvek promenila Srbiju, juče je izrečena presuda roditeljima dečaka koji je počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest meseci zatvora, dok je Miljani Kecmanović izrečena kazna od dve godine i 11 meseci.

Za jedne, ova presuda predstavlja važan korak ka zadovoljenju pravde i utvrđivanju odgovornosti. Za druge, ona ne zatvara brojna pitanja koja društvo postavlja još od 3. maja 2023. godine.

Kako je došlo do tragedije koja je odnela živote devetoro dece i školskog čuvara, gde se završava odgovornost porodice, a gde počinje odgovornost sistema, i da li smo kao društvo izvukli pouke iz jedne od najvećih tragedija u novijoj istoriji Srbije, za emisiju "Redakcija", govorili su Kristina Pavlović, advokat i Stefan Ćorda, advokat porodica oštećenih.

- Roditelji i porodice su od početka govorili da visina kazne nije presudna u smislu njihovog osećaja pravde i zadovoljenja koje bi ova presuda trebalo da donese. Nije to, kako su isticali, tema koja je u prvom planu. Ono što je ključno jeste da su proglašeni krivim i da su utvrđene sve činjenice, uz postupanje po svim nalozima Apelacionog suda. I moram da kažem da, u odnosu na prvostepeni postupak, nije postojala velika dilema u pogledu toga da Vladimir Kecmanović nije na adekvatan način čuvao oružje. U stanu je postojala velika količina oružja i municije, praktično kao svojevrsna oružarnica - rekao je Ćorda.

Stefan Ćorda, advokat Radoslava Dragijevića Foto: Kurir Televizija

Ključni tok postupka i otvorena pitanja

Kako je naveo, postupak je razjasnio niz okolnosti, dok su stavovi odbrane i tužilaštva ostali različiti u pogledu pojedinih ključnih elemenata slučaja.

- Ono što je bilo spornije i što je odbrana pokušavala da ospori odnosilo se na deo u vezi sa zapuštanjem maloletnog počinioca, što je, prema njihovim navodima, dovelo do tragičnog događaja. Tu su videli prostor za odbranu, ali je Apelacioni sud ukazao da određene okolnosti treba dodatno razjasniti i ispitati. U ponovljenom postupku, iako je bio izuzetno težak i mučan, sud je zajedno sa tužilaštvom razmotrio sve dokaze i došao do zaključaka koji su jasno obrazloženi. Odbrana je iznosila svoje stavove i pokušavala da ospori navode, ali je postupak na kraju doveo do utvrđivanja svih ključnih činjenica - kaže advokat.

Pavlović je istakla da je tokom postupka ključno pitanje bilo utvrđivanje uzročne veze između postupanja roditelja i posledica, dok je odbrana osporavala takav stav i isticala samostalno delovanje maloletnog počinioca.

- Potpuno je prirodno da se odbrana žali na presudu koja nije zadovoljavajuća, odnosno na osuđujuću presudu. Ono što sam čula od kolega i što se može zaključiti jeste da je tužilaštvo, uz podršku punomoćnika oštećenih, dokazivalo uzročnu vezu između ponašanja roditelja maloletnog ubice i krajnje posledice, odnosno masovnog ubistva. Tužilaštvo je, prema stavu prvostepenog suda, u tome uspelo, dok je odbrana pokušavala da ospori tu uzročnost, navodeći da je maloletni ubica delovao samostalno, po sopstvenoj volji, da je sam organizovao izvršenje, napravio spisak i na kraju izvršio delo - navela je.

Kristina Pavlović advokat Foto: Kurir Televizija

- Ja to, naravno, pojednostavljujem - sve je to u postupku stručno obrazloženo. Iznet je stav da sud u ponovljenom postupku nije postupio u potpunosti po nalozima Apelacionog suda, kao i da nije sprovedeno veštačenje maloletnika, što se smatra ključnim elementom za donošenje odluke. Sada će ceo predmet praktično preći u žalbeni postupak pred Apelacionim sudom, pa ostaje da se vidi kakva će biti konačna odluka. Postoji mogućnost da se postupak dodatno otvori i pred Apelacionim sudom, ukoliko sud proceni da su potrebna dodatna razjašnjenja u predmetu - za emisiju "Redakcija", objasnila je Pavlović.

02:03 U STANU JE POSTOJALA VELIKA KOLIČINA ORUŽJA, PRAKTIČNO KAO ORUŽARNICA! Stručnjaci o ključnim tačkama presude i spornim pitanjima slučaja u "Ribnikaru" Izvor: Kurir televizija

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